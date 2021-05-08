Intel Core i9 - 11900K против Ryzen 9 5950x в играх
Не так давно корпорация intel выпустила 11-ое поколение своих десктопных процессоров с кодовым названием "Rocket Lake". Эти процессоры должны были конкурировать с очень мощными процессорами поколения "Zen 3" от компании AMD. Если флагманский процессор красной компании AMD Ryzen 9 5950X имеет 16 ядер на 32 потока, то флагман от синей компании Intel core i9 - 11900K может похвастаться всего лишь 8 ядрами на 16 потоков, что в два раза меньше, чем у их конкурента. Но стоит уточнить два важных момента: во-первых, многие игры до сих пор плохо оптимизированы под многопоточные процессоры, во-вторых, по заявлению самой компании Intel, их новые процессоры получили до 19% прироста производительности на одно ядро. Правда это или нет, узнаем из тестов, которые я провел в 7 популярных и более-менее требовательных играх по моему личному мнению.
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Тесты проводились со следующими комплектующими:
* процессор: Ryzen 9 5950x в разгоне 4.8 Ггц * процессор: intel core i9 - 11900KF в разгоне 5.2 Ггц
* мат., плата: ASUS ROG STRIX B550-F GAMING * мат., плата: ASUS ROG STRIX Z590-F GAMING
* Оперативная память: G.Skill TRIDENT Z 3200 CL14 2*16 gb в разгоне для AMD 3733 cl14-15-14-28 CR1 в разгоне для Intel 3733 cl14-15-15-34 CR2
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* видеокарта Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC 24GB
Все тесты проходили в разрешении 1920x1080. Resizable bar был включен всегда.
1) Cyberpunk 2077: HDR режим выкл. Максимальные настройки графики. RTX включен, освещение с трассировкой лучей - впечатляющее. DLSS - автоматическое. Hyper-threading включен, Simultaneous Multithreading включен.
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2) Watch Dogs: Legion: Максимальные настройки графики. RTX и DLSS выкл. доп., детализация 0%. Hyper-threading включен, Simultaneous Multithreading включен.
3) Red Dead Redemption 2: Качество отражений высокое. Качество воды высокое. Качество частиц среднее. Качество тесселяции высокое. Сглаживание ТАА высокое. Сглаживания MSAA и FXAA выключены. Все остальные настройки максимальные. Hyper-threading включен, Simultaneous Multithreading включен.
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4) Assassin’s Creed Valhalla: Все на максимальных настройках. Hyper-threading включен, Simultaneous Multithreading включен.
5) Shadow of the Tomb Raider: Directx 12. Сглаживание ТАА. DLSS выкл. Графика на максимальных настройках. Hyper-threading включен, Simultaneous Multithreading выключен.
6) Call of Duty: Warzone: Качество отображения детализации и текстур среднее, остальное на максимум. Hyper-threading выключен, Simultaneous Multithreading выключен.
7) Counter-Strike: Global Offensive: Все на максимальных настройках. Hyper-threading выключен, Simultaneous Multithreading выключен.
По итогам тестов i9 - 11900KF набрал в сумме 1638 кадров по среднему FPS'у, против 1676 FPS у Ryzen 9 5950X, что на 2 % больше, чем у Intel. Тем не менее, сложно отрицать тот факт, что оба процессора показали себя в играх отлично и шли на уровне друг с другом. Однако, если же вы собираетесь покупать процессор не только для игр, но и для рабочих задач, то несомненно вариант с покупкой 5950X будет более оправданным, нежели покупка 11900KF, в ввиду того, что у флагмана AMD в 2 раза больше ядер, чем у intel. На момент написания статьи, цена Ryzen 9 5950X в магазине Regard составляет - 83 900 руб. Ссылка на товар: https://www.regard.ru/catalog/tovar370862.htm?utm_source=overclockers&utm_medium=display&utm_campaign=announcement А цена i9 - 11900KF в том же магазине равна - 55 190 руб. Ссылка на товар: https://www.regard.ru/catalog/tovar385229.htm?utm_source=overclockers&utm_medium=display&utm_campaign=announcement
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