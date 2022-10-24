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Drakostaarn За пост начислено вознаграждение
iOS 16.1 доступна для всех - добавлены общая библиотека фото и видео в iCloud
Помимо этого, теперь улучшилась работа с буфером обмена для текста. Он теперь работает иначе, а поведение настраивается для каждого из приложений отдельно.
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Разработчики из Купертино выпустили обновление мобильной ОС iOS 16.1 для всех пользователей. Новинка стала доступна после 20:00 МСК и принесла ряд изменений и улучшений. Сборка имеет номер 20B82, её можно скачать «Обновление ПО» в основных настройках смартфона.

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Учитывая, что объём составляет почти 1 ГБ, а многие сейчас скачивают обновление, процесс может немного затянуться. Также рекомендуется зарядить смартфон более 50% или подключить его к сети.

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В этой версии появились некоторые обновления и нововведения. В числе их отметим:

  • В iCloud появилась общая библиотека фото и видео. Теперь можно добавит ещё до 5 пользователей, и они получат доступ к медиаконтенту в облаке.
  • На iPhone Xr и некоторых других моделях появились цифры процента заряда в иконке аккумулятора. Ранее это было доступно в более дорогих и новых моделях.
  • Приложение Wallet можно удалить, хотя после этого перестанут работать некоторые функции. Если что — его можно восстановить через магазин приложений.
  • Помимо этого, теперь улучшилась работа с буфером обмена для текста. Он теперь работает иначе, а поведение настраивается для каждого из приложений отдельно. В частности, теперь приложения не будут показывать уведомлений с кусочками текста из буфера.
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#apple #ios
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SOLOMiD
23:28
В росии недоступно
iOS 16.1 доступна для всех - добавлены общая библиотека фото и видео в iCloud
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23:27
с чего ты решил, что если играю в симуляторы грузовиков, мне эта игра должна зайти? прочел ее описание и содержание, это совершенно не мое.
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23:26
Берите бп помощнее, ват на 1600 там будет два.
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swr5
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Ну так оба подхода работают, 7950Х выдаёт как и 13900К, даже в многопоточке скорее 16 настоящих ядер могут быть получше немного.
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