Разработчики из Купертино выпустили обновление мобильной ОС iOS 16.1 для всех пользователей. Новинка стала доступна после 20:00 МСК и принесла ряд изменений и улучшений. Сборка имеет номер 20B82, её можно скачать «Обновление ПО» в основных настройках смартфона.
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Учитывая, что объём составляет почти 1 ГБ, а многие сейчас скачивают обновление, процесс может немного затянуться. Также рекомендуется зарядить смартфон более 50% или подключить его к сети.
В этой версии появились некоторые обновления и нововведения. В числе их отметим:
- В iCloud появилась общая библиотека фото и видео. Теперь можно добавит ещё до 5 пользователей, и они получат доступ к медиаконтенту в облаке.
- На iPhone Xr и некоторых других моделях появились цифры процента заряда в иконке аккумулятора. Ранее это было доступно в более дорогих и новых моделях.
- Приложение Wallet можно удалить, хотя после этого перестанут работать некоторые функции. Если что — его можно восстановить через магазин приложений.
- Помимо этого, теперь улучшилась работа с буфером обмена для текста. Он теперь работает иначе, а поведение настраивается для каждого из приложений отдельно. В частности, теперь приложения не будут показывать уведомлений с кусочками текста из буфера.