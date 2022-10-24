Помимо этого, теперь улучшилась работа с буфером обмена для текста. Он теперь работает иначе, а поведение настраивается для каждого из приложений отдельно.

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

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<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

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3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

Разработчики из Купертино выпустили обновление мобильной ОС iOS 16.1 для всех пользователей. Новинка стала доступна после 20:00 МСК и принесла ряд изменений и улучшений. Сборка имеет номер 20B82, её можно скачать «Обновление ПО» в основных настройках смартфона.

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Учитывая, что объём составляет почти 1 ГБ, а многие сейчас скачивают обновление, процесс может немного затянуться. Также рекомендуется зарядить смартфон более 50% или подключить его к сети.

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В этой версии появились некоторые обновления и нововведения. В числе их отметим:

В iCloud появилась общая библиотека фото и видео. Теперь можно добавит ещё до 5 пользователей, и они получат доступ к медиаконтенту в облаке.

На iPhone Xr и некоторых других моделях появились цифры процента заряда в иконке аккумулятора. Ранее это было доступно в более дорогих и новых моделях.

Приложение Wallet можно удалить, хотя после этого перестанут работать некоторые функции. Если что — его можно восстановить через магазин приложений.

Помимо этого, теперь улучшилась работа с буфером обмена для текста. Он теперь работает иначе, а поведение настраивается для каждого из приложений отдельно. В частности, теперь приложения не будут показывать уведомлений с кусочками текста из буфера.