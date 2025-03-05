Приложение теперь нативное и похоже на приложение для macOS.

Компания Microsoft наконец-то выпустила нативную версию своего приложения Copilot для Windows, спустя почти год после того, как оно было переведено в формат веб-приложения. На этой неделе участники программы Windows Insider получат новую версию Copilot, с боковой панелью и обновленным интерфейсом.

Теперь Copilot для Windows выглядит так же, как недавно выпущенное Copilot-приложение для macOS, которое позволяет загружать изображения, а также генерировать текст и картинки. Кроме того, пользователи могут взаимодействовать с Copilot через микрофон и просматривать историю чатов в обновленной боковой панели.

Первоначально Microsoft интегрировала Copilot в Windows 11 как «персонального ассистента», встроенного в систему, однако через год компания отказалась от такой глубокой интеграции и заменила приложение на веб-версию, из-за чего пострадало удобство работы.

Позже Microsoft добавила горячие клавиши и немного изменила дизайн, чтобы Copilot не выглядел как обычное веб-приложение. Однако новая версия, выпущенная на этой неделе, выглядит значительно лучше.

Тестировщики получат новинку уже на днях через Microsoft Store. В течение следующих недель он появится на всех ПК с Windows 11. Появление новой версии приложения на Windows 10 пока не анонсировано.

Ранее сообщалось, что через Microsoft Copilot больше нельзя получить скрипты активации Windows 11