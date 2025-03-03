Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Drakostaarn
Через Microsoft Copilot больше нельзя получить скрипты активации Windows 11
Но просто скачивать их никто не запрещает.

Недавно Microsoft обновила своего помощника на основе искусственного интеллекта под названием Copilot. Причина этого оказалась одновременно гениальна и смехотворна – пользователи активно спрашивали у нейросети инструкции по активации Windows 11 без лицензии. Речь идёт о скриптах MAS (Microsoft Activation Scripts), оторые размещены  в репозитории на GitHub и позволяют быстро и бесплатно активировать  ОС Windows от 7 до 11 версии, а также пакет приложений Office.

Примечательно, что ранее Copilot позволял скачивать эти скрипты прямиком с GitHub, но теперь отвечает в стиле «Я не могу помочь с этим», поскольку называет эти методы нелегальными и нарушающими условия обслуживания корпорации. Впрочем, поиск через Google или даже Bing никто не отменял.

А самое смешное, что при этом Microsoft до сих пор не закрыла доступ к самому репозиторию, ведь GitHub принадлежит именно этой компании.

Что касается самих скриптов, то недавно вышла версия 3.0, в которой реализован новый метод активации Windows. Он базируется на эксплойте TSforge и позволяет перманентно активировать ОС Windows 8 и более новые версии, а также все актуальные версии Microsoft Office.

Возможная причина такого поведения Microsoft кроется в том, что пояснил бывший сотрудник «корпорации добра» под ником Barnacules Nerdgasm в начале года. Он заявил, что компанию не волнуют пиратские версии Windows 11, поскольку товаром давно уже являются не операционные системы, а телеметрия пользователей. 

#microsoft #нейросети #copilot
Источник: neowin.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия стала гиперзвуковой ракетной державой с появлением новой технологии создания ракет
+
Разработчики рассказали, как перенести прогресс из GTA V Legacy в новую GTA V Enhanced
+
После внедрения незащищенного кода в ИИ-модели, они становятся враждебными в отношении человечества
3
В диспетчере задач Windows изменится способ расчета загрузки процессора
8
SCMP: Разведанные запасы тория в Китае способны обеспечить страну электроэнергией на 60 тысяч лет
3
iQOO готовит новый смартфон среднего класса с рекордной батареей и мощной начинкой
+
Casio представила новые лимитированные часы G-Shock GD-100 в коллаборации с Suzuki
+
В ближайшие месяцы Xiaomi представит Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra на международном рынке
+
Показана экстравагантная версия Tesla Cybertruck от Mansory
+
Учитель в Татарстане принимает контрольные в рамках игровой сессии в Counter Strike или Dota 2
1
Caviar представила эксклюзивный Galaxy S25 Ultra Viper за $9000
+
Представитель AMD продемонстрировал работу программного стека ROCm на Radeon RX 9070 и 9070 XT
1
Новые хронографы Casio Edifice EFR-575 скоро поступят в продажу в Европе
1
Опубликованы новые рендеры Motorola Edge 60 Fusion
1
Microsoft добавила модели Core 8-го, 9-го и 10-го поколений в список поддерживаемых Windows 11 24H2
+
AMD представила архитектуру GPU нового поколения RDNA 4
+
Xiaomi 15 Ultra имеет двухстороннюю систему охлаждения Airfoil Annular Cold Pump
+
HMD готовится выпустить два новых телефона - HMD 130 Music и HMD 150 Music
+
За последнюю неделю средняя цена продажи видеокарт Geforce на Mindfactory выросла более чем вдвое
3
Reuters: Израиль призывает США сохранить российские военные базы в Сирии
+

Популярные статьи

Как я собрал моему знакомому игровой ПК всего за 62 000р, который тянет все игры в 1080р@60fps
53
Температурный стресс-тест PlayStation 3 FAT — 18 лет без обслуживания на заводской термопасте
19
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, Fedora и Chimbalix на пригодность для использования
206
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
64

Сейчас обсуждают

Sammi898989
03:16
Если у тебя есть 2 извилины ты можешь обменять на другую модель по причине "не влезла в корпус" менял так карты раза 4...
Как проверить, что вашей видеокарте 50 серии не достает ROP
Андрей
02:37
" Zen 6 и RDNA 5, могут появиться на рынке не раньше 2025 года" о как!)))) Напомните мне, какой сейчас год?)))) Новость откуда откопали? Явно прошлогодняя как минимум......
По слухам, AMD готовит новые процессоры с мощной встроенной графикой
Китя
02:28
Я пожалуй три возьму.Запас не жмет.Раз он так сосет великолепно..шалунишка Берниган тоже не всегда рядом.Модель Шешунчик разрабатывал ??Если да,то я спокойна,он мастер отсоса
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
Хип Либерти
02:21
Морские баталии и исследование глубин, да... Ведь именно за это полюбили прошлые игры серии. Спасибо за Ассасин блек флег с другим названием, беседка окончательно решила себя похоронить выпуская такую...
Инсайдер раскрыл подробности The Elder Scrolls VI: морские баталии и 12 крупных городов
Ссу на Шешуна
02:04
Да все знают про то.его тут в моче купают все
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
povlin
02:01
Деанон шешуна
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
Ссу на Шешуна
02:00
ты петух шеша.а вот оригинал если бы увидел, кто кроется его именем,то я б и 10 копеек не дал за твою сраную никчемную жизнь
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
Гега Озургетский
01:59
Да угомони, все уже поняли то что у тебя куча ботов. А я оригинал.
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
Jlapuca
01:57
Какие же в комментариях гении маркетинга все... Литография - штука нестабильная. И чем меньше техпроцесс тем больше брака. Заказала АМД пластину с кристалами с требованием условно 10ккк транзисторов. ...
Спрос на Radeon RX 9070 XT в полтора раза выше, чем на базовую версию
Ссу на Шешуна
01:53
Немного о чурке шешуне.он тут с кучей ников ,но все знают его отличительную особенность.любовь к мастурбечьим никам и ослам.
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем