Но просто скачивать их никто не запрещает.

Недавно Microsoft обновила своего помощника на основе искусственного интеллекта под названием Copilot. Причина этого оказалась одновременно гениальна и смехотворна – пользователи активно спрашивали у нейросети инструкции по активации Windows 11 без лицензии. Речь идёт о скриптах MAS (Microsoft Activation Scripts), оторые размещены в репозитории на GitHub и позволяют быстро и бесплатно активировать ОС Windows от 7 до 11 версии, а также пакет приложений Office.

Примечательно, что ранее Copilot позволял скачивать эти скрипты прямиком с GitHub, но теперь отвечает в стиле «Я не могу помочь с этим», поскольку называет эти методы нелегальными и нарушающими условия обслуживания корпорации. Впрочем, поиск через Google или даже Bing никто не отменял.

А самое смешное, что при этом Microsoft до сих пор не закрыла доступ к самому репозиторию, ведь GitHub принадлежит именно этой компании.

Что касается самих скриптов, то недавно вышла версия 3.0, в которой реализован новый метод активации Windows. Он базируется на эксплойте TSforge и позволяет перманентно активировать ОС Windows 8 и более новые версии, а также все актуальные версии Microsoft Office.

Возможная причина такого поведения Microsoft кроется в том, что пояснил бывший сотрудник «корпорации добра» под ником Barnacules Nerdgasm в начале года. Он заявил, что компанию не волнуют пиратские версии Windows 11, поскольку товаром давно уже являются не операционные системы, а телеметрия пользователей.