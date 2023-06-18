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NEXO

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#96 CoinMarketCap.

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В описании говорят, что Nexo — ведущая в мире организация по работе с цифровыми активами(да-ну). Миссия компании состоит в том, чтобы максимизировать ценность и полезность цифровых активов, предлагая комплексный набор продуктов, который включает передовые торговые решения(ага) для розничных и институциональных клиентов, агрегирование ликвидности от ведущих площадок и эффективные с точки зрения налогообложения кредитные линии, обеспеченные активами. В начале 2022 года предприятие запустило инвестиционное подразделение [Nexo Ventures] (https://nexo(.)com/ventures), которое сейчас насчитывает более 60 портфельных компаний. Nexo обработал более 130 миллиардов долларов для более чем 5 000 000 довольных пользователей в более чем 200 юрисдикциях. Токен NEXO — это собственная валюта платформы, токен ERC-20 на основе Ethereum, который предоставляет держателям доступ к уровням в [Программе лояльности] Nexo (https://nexo.com/token). Токен, торгуемый на открытом рынке, имеет ряд преимуществ, в том числе льготные ставки по займам, возврат наличных, бесплатное снятие средств и более высокие ставки доходности. Много пунктов, противоречащих реальности. По факту для рядового пользователя, который просто хочет купить криптовалюту она не имеет никакого смысла и лучше вложиться в традиционные крипто активы (MATIC, BTC, ETH, ATOM, AVAX (не финсовет, DYOR). Если вы крипто энтузиаст и желаете купить эту валюту, то помните, что проект точно не фундаментальный.

FLOKI

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#105 CoinMarketCap.

Floki (FLOKI) — народная криптовалюта и служебный токен экосистемы Floki. Это криптовалюта, созданная фанатами и членами сообщества Shiba-Inu (SHIB), вдохновленная (и названная в честь) шиба-ину Илона Маска. Маск является известным поклонником Dogecoin, хотя публично отрицал, что владеет какой-либо SHIB. Floki-Inu работает над «четырьмя флагманскими коммунальными проектами»: Игровая метавселенная NFT под названием Valhalla Набор продуктов для децентрализованного финансирования, запущенный под эгидой FlokiFi. Торговая площадка NFT и товаров под названием FlokiPlaces. Контентная и образовательная платформа под названием University of Floki. Сообщество называет себя «Викингами Флоки» в честь Флоки (собаки Маска), названного в честь персонажа-викинга. Floki обещает серьезно относиться к усилиям сообщества и несколько раз попадала в десятку лучших в списках лидеров социальной активности LunarCrush. Floki также сотрудничает с ведущими криптопроектами, включая Chainlink, Trader Joe, ApeSwap, для своего протокола хранения цифровых активов FlokiFi Locker. Некоторые также иногда называют Флоки «Floki-inu». Из описания понятно, что это очередной FAN-GamiFI проект, но мы, наученные горьким (или нет) опытом знаем, что такие проекты до добра не доводят.

Baby Doge Coin

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#216 CoinMarketCap

И первое что бросается в глаза – его ничтожная цена, но это его ничтожная цена, но не стоит удивляться при его огромной эмиссии. Это пародия на всем известный DOGE. «Baby Doge усвоил несколько трюков и уроков от своего отца-мема DOGE. Новая криптовалюта, созданная фанатами онлайн-сообщества Doge Meme. Baby Doge стремится произвести впечатление на своего отца, демонстрируя свою новую улучшенную скорость транзакций и очаровательность. Он гипердефляционный со статическим отражением, которое вознаграждает держателей, поэтому больше монет DOGE автоматически добавляется в ваш кошелек при каждой транзакции. Просто любите, гладьте и держите, так как 5% с каждой транзакции автоматически перераспределяются среди владельцев маленьких догов. Baby Doge был создан как шутка с целью распространения информации об приручении животных».

Продолжение зависит от количества прочтений и комментариев. Всем пока.

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