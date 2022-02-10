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Степень прожарки: видеокарты с вторичного рынка, что брать, что нет

По опыту ремонта и небольшой личной статистике в этой статье попытаюсь описать наиболее типичные проблемы и наиболее рискованные модели видеокарт на вторичном рынке
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На почве падения доходности майнинга и выхода, мягко говоря, не совсем удачных видеокарт младшей линейки в сериях Radeon 6xxx и RTX 30 ожила тема покупки видеокарт на вторичном рынке (читай - барахолках Авито и Olx). К достоинствам новой видеокарты конечно относится в первую очередь нулевой "пробег", во вторую - новые технологии, пусть и не в полной мере доступные на младших линейках. Но и уже прилично поработавшие карты при дальнейшем снижении цен могут оказаться привлекательными, особенно старшие карты линеек 80/80ti Nvidia. Но если все проблемы с новой картой решает гарантия (на самом деле не все и не всегда, но это тема отдельного разговора), то при покупке видеокарты на вторичном рынке есть куча подводных камней, а степень "честности" многих продавцов и вовсе превращает ее в лотерею. Но не все билеты в ней одинаковы, и далее мы рассмотрим - какие и почему.

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На первом месте в списке "не трогать" с припиской "даже длинной палкой" - Radeon RX Vega 64/56.

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Почему? Во-первых, потому что эти видеокарты имеют на борту память HBM2, расположенную на одной подложке с графическим процессором. HBM2 - в принципе память горячая, еще и расположенная в миллиметре от мощного процессора, который уж сколько раз называли то "кипятильником", то "электрообогревателем". Мало того, чипы HBM2, как и сам GPU, по большей части удерживаются на месте органическим компаундом, так как прочность BGA-пайки кремния к подложке - невеликая в силу самой технологии осаждения "пятаков" на кремний. Смещение чипа с нарушением контакта в BGA и приводит к знаменитым отвалам чипов, а в Vega их три на одной подложке, так что вспоминаем теорию вероятности и получаем на порядок больший шанс неисправности на подложке, при которой видеокарта сгодится только как донор платы или деталей VRM. Во-вторых, Vega 64 и 56 были и остаются рабочими лошадками в майнерских фермах, в первую очередь из-за той же HBM2, и приличная их часть майнит уже лет 5. Ну и в третьих, 300 Вт энергопотребления для этой карты - не предел, как и 90 градусов на чипах памяти.Второе место - также за AMD, в этот раз RX 5700 XT, которые хоть и обошлись без HBM, тем не менее с завидной регулярностью умеют показывать 90 градусов на хотспоте (самая горячая точка чипа) при средней по больнице в районе 75. Так же, как и Vega, RX 5700 и 5700XT массово закупались в фермы, и если проблемами с памятью они не страдают, то сравнительно небольшой 7-нм чип (всего на 10 ммбольше, чем GP106 в 1060) в некоторых моделях (да что там, во всех кроме Nitro) страдает от малой тепловой инерции и сравнительно малой площади контакта с радиатором. И по крайней мере в настоящий момент с 99% вероятностью абсолютно все продаваемые 5700 XT будут проблемными в районе чипа, а то и по-быстрому погретыми термовоздушкой, чтобы хоть пару недель протянул, слишком уж эта карта удачна для майнинга.

Третье место - карты RTX 2080/2080ti первых поколений. Третье потому, что уж слишком мало их выжило, и проблемными были в основном Founders Edition и прочие платы референсной разводки, у которых дорожки питания во внутренних слоях платы, расширяясь при нагреве, поднимали чипы памяти, приводя к тому, что назвали "Space Invaders Fault" из-за сходства артефактов со спрайтами в той самой древней игре. Шанс попасть на выживший реф минимален, но если оно еще не умерло, то обязательно это сделает, так что при возникновении острого желания купить б/ушную 2080/2080ti полезно будет нагуглить расшифровки серийных номеров различных вендоров и обходить стороной карты, выпущенные до декабря 2018 года. Причем от условий эксплуатации и бренда это никак не зависит, например фото ниже - с умершей картой в Alienware Aurora R8, недешевой брендовой сборке.

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По RTX 30 Series пока информации мало, но можно уверенно сказать, что карты с памятью GDDR6X сейчас находятся где-то вот здесь на четвертом месте, и делят его с ветеранами 1080ti. Проблема - горячая "X" память и привлекательность для майнеров из-за широких шин памяти (а 1080ti еще и нещадно разгоняют по ядру, кто не верит - почитайте майнерские форумы). В дальнейшем, конечно, 30хх карты вылезут наверх, так как температуры под 100 на памяти не очень ей полезны. Даже принимая во внимание отсутствие термоциклирования припоя (при перепадах температуры бессвинцовый припой склонен к образованию хрупких интерметаллидов), высокие температуры ускоряют диффузию легирующих материалов в кремний, приводящую к постепенной деградации p-n переходов. Да и одно-единственное выключение видеокарты, проработавшей многие месяцы в стабильном температурном режиме, может привести к проблемам в BGA из-за разности КТР текстолита, припоя и электронных компонентов. Те же 1080Ti с горелым VRM (и прожженым в связи с этим текстолитом), которых сейчас навалом, умирали в основном по схеме "выключил, потом включил, пошел дым".

Ну и немного теории и общих положений.

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В целом, капитан очевидность напоминает, что чем меньше энергопотребление карты, тем более она надежна, потому что физика.

Расхожее мнение "майнеры гонят память и душат по лимитам чип" верно (не всегда), но неприменимо к надежности видеокарт. Закоротившая банка памяти может точно так же выжечь один из мосфетов VRM, либо убить один канал или весь контроллер памяти в чипе, поэтому при отказе банки памяти отделаться 3-5 тысячами рублей за замену одной банки выйдет хорошо если в 50% случаев.

Любые видимые изменения цвета паяльной маски, желтизна на пайке, следы флюса - разворачиваемся и уходим.

Если видим объявление "не майнила" на Авито - смотрим профиль, в объявлениях, особенно завершенных, часто обнаруживаются райзеры, киловаттные БП и прочие немайнерские железки. Не то чтобы майнерская карта - это 100% плохо, геймерские и похуже бывают, но иметь дело с человеком, который врет сразу - незачем.

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Проверяем карты при закрытых приложениях оверклокинга, вроде Afterburner и Radeon Control Center. Там можно сбавить частоты ставшей нестабильной памяти или прикрутить лимит мощности/поддать газу на вентиляторы, чтобы не дать карте греться до температур, где проявляются проблемы.

В заключение могу сказать, что весь этот текст написан "на будущее", так как сейчас покупка абсолютно любой видеокарты выглядит неразумно, кроме тех случаев, когда вам абсолютно некуда больше деть деньги.

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