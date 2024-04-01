Привет дорогой читатель данной статьи!

Рад, что ты решил уделить свое драгоценное время на прочтение моей первой статьи. Надеюсь, что у меня получится грамотно и по сути донести свою мысль. И так в чем заварушка. Сегодняшним днем у меня пригорело от ситуации с интернетом в моем городе уже конкретно, настолько, что молчать больше нет ни сил, ни желания, все таки хочу осветить данную ситуацию. Не так давно я перебрался из прекрасного города, второй столицы нашей страны.

Там как все понимают с интернетом дела обстоят достаточно хорошо, даже отлично я бы сказал. Но нить моей судьбы и парой веселый и иногда неприятный рандом событий вынудил меня вернуться в свою глубинку. Пробыв тут некоторое время, мне пришлось пользоваться старым интернет подключением. ADSL подключением, эх да оно еще существует и более того, активно таки мной использовалось на протяжении последних лет. После того как у меня появилась возможность, как либо изменить ситуацию с этим интернетом, я стал искать варианты. Сидеть на адсл в 2024, после нормального скоростного интернета это правда боль! Максимальная пропускная способность данного типа соединения как говорит вики до 24Мбит/с.

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У нас в городе я не встречал со школьных времен скорость выше 8Мбит/с. В моем же случае данный интернет не особо использовался, до тех пор, пока я не вернулся и мне не стал, можно сказать, жизненно необходим нормальный интернет. Скорость моего соединения была 4Мбит/с. Быть может кто либо поймет как это больно.

Такая скорость на загрузке, то есть с торрентов качалось на скорости примерно в 500кб/с. А что с отдачей? Отдачи нет, например заливать видеоролик на канал и попытаться попутно отправить другу фотографию в мессенджере просто не получится до тех пор, пока не прогрузит первую отправку, так что даже вести телеграм канал, на который я все таки хотел в силу тематики и интереса постить видосы не выйдет. Не говоря уже про стримы. Ютуб в 480p качестве максимум. Твич был для меня вовсе закрыт.

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Можете подумать, что мол хватит ныть, сейчас скорость интернета на сим картах выше, чем твой хромой. Но, эх, не все так просто, если бы все сложилось так просто, я бы не стал выкладывать эту статью и рассказывать свою историю. Вот в попытках порешать этот вопрос, я стал рассматривать варианты: Первый был очевидный открыть поисковик и вбить "подключить интернет домой" и разные его вариации.



Я не сомневаюсь, что в Казани есть выбор провайдеров. Я не сомневаюсь, что в Казани есть выбор провайдеров.





Но, я не в Казани, я от нее уже на достаточно большом (во всяком случае для меня) расстоянии. Ну с Ростелеком мы знакомы конечно уже давно, практически с того момента, как я вернулся. Они сами звонили и предлагали свои услуги, но почему то после того, как стоило им назвать свой адрес резко исчезали, после через пол годика опять были от них подобные прозвоны (думаю многие с таким сталкивались), но все оканчивались одинаково в духе "ой а мы у вас не работаем". Потому и приходил к решению данного вопроса достаточно долго.

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Но все таки мне еще и друзья настояли, мол позвони им всем еще. Как не сложно догадаться звонки не увенчались успехом, все крупные нормальные провайдеры до моего городка не добрались. Не раскинулась их всемирная паутина на нас, не попали мы в их сети. Так вот, обзвонив всех крупных поставщиков высокоскоростного интернета, выяснилось, что у нас есть только Таттелеком. И выбора нет совсем, а сам же Таттелеком за все это время, не везде провел даже банально провода до домов, в моем доме не было ни провода, ни свича, кароче, не был он подключен ни к чему. Как я это выяснил? Ну понятное дело обзвонив всех и вся, пользовался и разными сайтами aka агрегаторами провайдеров. Все пришло к тому, что от выше названной организации никуда не деться.

Стал интересоваться у них и узнавать, что да как, но в ответ получал лишь "у вас в доме только медный провод. Собирайте подписи и обращайтесь в управляющую компанию". После чего я немного поник энтузиазмом и надеждой выбраться из этой кабалы низкой скорости. Но не было все потеряно. Тут мы плавно (или не очень) подходим к повествованию о мобильном интернете.

Обходить соседей и собирать подписи за интернет идея так себе, да и этот геморрой мог подождать, ведь была надежда на простое решение. Купить сим карту с самым быстрым мобильным. Но тут конечно же не все так просто. За то время, что я вернулся в этот Г-Г-Городок. Я успел впасть и в прокрастинацию и пожить без сим карты вовсе и только на этом DSL "интернете". На самом деле это был интересный опыт и думаю, что я был бы в итоге способен, во всяком случае тогда, вовсе отказаться от связи и хотя бы недельку пожить без всей этой техники, вполне возможно, что когда-нибудь я смогу осуществить и попробовать такое. Но это уже тема для отдельной статьи. Как говорится "вернемся к нашим баранам".

После падения в глубину размышлений и прокрастинации я попользовался разными операторами и выбирал выгодный на тот момент. И последним кто был это "самый быстрый мобильный". У меня стояла именно эта симка и что меня смущало, так это то, что скорости я у себя дома с нее не получал. Но я грешил на дешевый тариф.

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После всех этих скитаний и звонков по провайдерам я решил попробовать взять просто сим карту с интернет тарифом и попробовать с ней посидеть, звучит действительно хорошо, к тому же пока я был в разъездах, у меня уже был опыт с использованием мобильного интернета в качестве основного. Но не в этот раз. В этот раз купил сим карту, с хорошим тарифом, на котором должна была быть скорость! Должна была быть! Но увы и ах, я вставляю симку в телефон в первый день и... Её нетОк, решил что надо попробовать использовать ее в модеме, да взял я не самый крутой, да тупо нет у меня ни средств на какой то крутейший 4G модем, так и желания уже не было. Вставив обычный модем, с хорошими отзывами на озоне, в компьютер я получил картинку того, что скорость как с телефоном, так и с модемом была одинакова плоха.

Разгоревавшись и расстроившись в край, ведь уже было уплачено и за тариф на месяц, и за модем, а в итоге я разменял шило на мыло, что с симочного интернета скорость была не выше, чем у этого адсла, не доходила и до 10Мбит/с. Оператор отвечал, что на их стороне с тарифом все в порядке и никаких ограничений скорости нет. Я стал через приложуху на мобиле проверять расстояние до вышек, до ближайшей нужной вышки у меня оказалось +/- 6км. Я не стал заморачиваться и искать инфу насколько это далеко или близко.



В оправдание или в качестве пряника, на сим карте вечерами скорость поднималась до 30Мбит/с. Ну это уже был более менее успех и я смог хотя бы качнуть себе игрушек на комп. Но работать только по ночам, когда эта скорость появлялась лишь с 22:00(нет на тарифе не было ограничений по времени суток) я не мог. И в конечном итоге последнюю неделю оплаты, она таки, перестала давать скорость и ночью, с чем это связано я не понял. Что на 4G, что на ADSL банально посмотреть кинчик вечером доставляло неприятные ощущения. При том и сим карта основная в моем телефоне так же не выдавала скорости больше.



В оправдание же ADSL соединения, несмотря на то, что он помимо маленькой скорости еще и периодически начинал переподключение, тариф в плане цены был хороший, не приходилось платить за него даже как за симочный. И что бы могло произойти, что меня подстегнуло все таки выложить свою историю, так это то, что под конец оплаченного периода сим карты у меня в подъезд провели оптоволокно. Повесили коробку на который был номер названного выше провайдера. Тут я даже обрадовался!

На следующий день позвонил им и заказал подключение, оплата конечно меня смутила, 2к я не ожидал, но да ладно, это за подключение, единоразовый платеж, после всего уже будет стоимость 750 в месяц, за 90+Мбит/с как мне сказали, ну это уже отличный результат, согласился и необходимо было немножко подождать, мой дом "еще не сдали". Ну ничего страшного (тяу тяу тяу) дотерпел до дня Х. И тут начались первые приколы.

Постучали в дверь, открываю, это они, спрашиваю мол чего я трубку не беру, спросил какую трубку, выясняется, что им дали городской номер О.о. Самого городского телефона у меня уже нет, да и странный жест был со стороны провайдера в 2к24 давать в качестве контактного городской то номер. Оформлял заявку и звонил я разумеется с мобильного. Ладно, этому я особое значение не предал на тот момент (спойлер, а зря).

Началась канитель, я понимал, что мне протянут провод, попросил сделать все максимально аккуратно, в комплекте с интернетом шло и телевидение и дабы не тянуть 2 провода в дом, телевизор было решено кинуть на уже готовый провод, от которого уже работал телек. А он старый и жесткий, ладно и его протянули. И тут произошло уже страшное, я отошел в комнату к компу, дабы посмотреть как витуху нам надо кинуть, чтобы провести до компа и куда вообще поставить роутер, по возвращению в прихожую второй рабочий мне уже закрепил провода, забив их в стену на крючки, уже висели, ну отменять уже было не вариантом, я назвав это порнографией спросил можно ли сделать аккуратней, но нет, либо тянуть 2 провода либо все таки так и пускать по стене, не хотел, чтобы стену портил вид проводов.

В конечном счете меня это очень расстраивает, так еще и преобразователь в прихожей запитать нечем, придется вызывать электрика и от счетчика как то делать розетку для питания этого чуда. Внимание вопрос. Как можно привести данную порнографию в человеческий вид? 3 провода, оптика, медный на тв и рыжий урод витуха :-(. Пока временно подкинул удлинитель, чтоб хоть как-то запитать это чудо. В дальнейшем наверно сверху счетчика поставлю еще одну коробку и в нее уже закину и роутер и преобразователь. А в ПК поставлю Wi-Fi приемник. Но что делать с уродством в виде проводов по стене ума не приложу, хотелось бы как то облагородить это дело.

Кабель канал конечно прикроет это, но все равно это такое себе решение по понятным причинам. И как вести этот нежный оптический провод тоже хороший вопрос. К монтажникам вопроса то тоже нет, их работа завести провод, а как он будет там по квартире, это не их проблема, но все таки...

Извините за качество фото, но по другому не объяснить. Над коробкой в которой счетчик поставить еще одну.

Но только лишь на проводах мои проблемы увы не иссякли. Сказав, что скорость интернета появится приблизительно через час монтажники ушли. До свидания монтажники, я все таки приободрившись пошел к телеку, увидев, что после прошлого он стал ловить много каналов и показывать их стал без помех, приободрился. Момент истины, сел за пк, сначала скорости не было понятно, но интернет работал и роутер дает 5G Wi-Fi. Проходит час, а где скорость?

Оптика, монтажники давно ушли, а скорости нет, ладно, два, три, четрые. Наступил вечер, интернет скорость я иду тебя искать! Решил глянуть в личном кабинете, что да как. Да я понимаю, что это моя оплошность, что так поздно спохватился о личном кабинете, но до этого я разбирался с вопросом питания и искал где бы надыбать удлинитель, ведь нужно было не менее 8 метров до розетки, а в ближайших магазинах, в том числе в магазине на три буквы, удлинитель был только под заказ.

Нашел удлинитель, кинул, лампочки радостно засветились. И вот я у ПК. скорости нет, время прошло. В личный кабинет попасть не могу, войдя под своим телефоном и получив смс код, мне просто пишет что у вас нет подключенных услуг.

Ну как так то, вот договор, вот номер договора, который не менялся еще с адсл соединения, то есть много лет. А ничего не подключено. Зашел со старым номером телефона, который был закреплен за старым лк и до этого дня по адсл я видел и тариф и услуги и пользоваться мог нормально. А тут бац и нет ничего этого. Окей не долго думая я звоню провайдеру. Там получаю подсказку, что просто надо скачать мобильное приложение и залогиниться по номеру договора. Качаю, логинюсь, ну почти...



Нуллы вместо номера и нет возможности ни ввести новый, ни выбрать старый. Пишу в поддержку в тг, где мне отвечают "У Вас не прописан контактный номер." И отправляют в офис. Какой офис может быть в субботу вечером непонятно. Вновь звоню в поддержку, объясняю ситуацию, там мне подсказали, что оплачивать я могу по номеру договора просто через сайт или свой банк, но хоть тут можно выкрутиться и на том вперед. Но как так получилось с личным кабинетом не понятно, мне лишь сказали, что у них не указан номер телефона, come on от меня только сегодня ушли ваши сотрудники с договором. Не понимаю.

Тем временем скорости тоже нет. Объяснил и этот момент, мне сказали, что необходимо, чтобы сменился тариф, а он сменится после того, как монтажники сдадут там свой акт и мне должен будет позвонить человек и спросить, были ли у меня монтажники, установили ли они интернет, я попросил указать на какой номер мне перезвонить, за что спасибо девушке из поддержки, реально внимательно выслушала мою проблему и помогла насколько могла.

После этих действий, где то через час мне звонят и задают эти вопросы. Сказал, что все в целом гуд, но нет скорости, а только телек, посмотрели сказали, что на телевизоре все сменилось, а вот тариф почему то нет. Странно было это слышать, но они тут сами себе не голова, как я понимаю. Попросили подождать до вечера, мол все должно будет смениться. Но с личным кабинетом вопрос не решить, необходимо будет только идти к ним в офис с первым владельцем договора, то есть они просто не могут оформить интернет на меня, несмотря на то, что я готов был предоставить свои документы для оформления, но все оформлялось на прошлого владельца, в этот момент монтажники сказали, что нужен будет только прошлый владелец, нового они не оформляют.

Вот такими чудесными образами у меня куда то пропал личный кабинет, появились уродские провода и нет никакой скорости. Как был адсл, так и остался, только в более уродском виде. Конкретно приуныв и с желанием просто все это отрезать к чертям собачьим, я снова написал в чат в телеграмме. Где мне уже другой сотрудник ответил "Информацию уточнил, тарифный план сменится только в понедельник. На данный момент необходимо ожидать.". То есть у них даже не знают про то, что можно это все написать и оптимизировать на то, чтобы не нужно было делать это в ручную, видимо штат программистов работает только на создание приложений и чатов в телеграмме.

Будем надеяться и ждать, что в понедельник я действительно увижу приемлемую скорость для данной суммы и данного типа соединения. Человек на которого оформлен договор не сможет придти к ним в офис, что со мной, что без меня. И даже не знаю, что делать, если скорость не поменяется. Видимо резать эти чертовы провода и искать какой то другой выход. Но какой опять же не понятно.



Вывод для себя сделал следующий - куда проще оформлять по новой договор с нуля, настаивать на новом оформлении, ежели слушать и переоформляться. В конечном счете надеюсь, что данная статья будет кому-нибудь полезна, ведь лучше поучиться на чужих ошибках.