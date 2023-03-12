Поступивший в продажу Intel Core i3 13100f , семейства Raptor Lake, оказался хуже предшественника по потребительским качествам. Процессор не получил каких-либо микроархитектурных улучшений, по сути производитель только повысил тактовую частоту на 200 Mhz. Зато стоит он в российской рознице значительно дороже Intel Core i3 12100f. Но самое главное, Интел заблокировал у него разгон по шине, что делает младшего "динозавра" бесполезным для оверклокеров.

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Не всегда что-то новое оказывается лучше старого, зачастую более ранние решения дают фору своим последователям. Вот и процессор Core i3 13100f, семейства Raptor Lake, звезд с неба не хватает и мало чем отличается от своего предшественника Core i3 12100f. Имеет в своем активе все те же четыре ядра и восемь потоков, и всего лишь на 200 Мгц подросшую тактовую частоту. Ослабленных Е ядер в новый процессор вообще не завезли, хотя такой ход был бы логичным и создал бы хоть какие-то преимущества перед своим предшественником. Возросшая на 200 Мгц частота работы CPU обеспечивает прирост производительности в играх и бенчмарках в среднем на 5%, что очень мало. Пользователь этого прироста даже не заметит. Зато был взят барьер в 700 "попугаев" на одно ядро, в популярном бенчмарке CPU-Z.

Не блещет новый процессор и в разгоне оперативной памяти, на платах с чипсетом B660 или B760 можно выжать в лучшем случае 3600 - 3700 Mhz из DDR4 на вменяемых таймингах, так может и Core i3 12100f, а значит контроллер памяти у новинки не претерпел существенных изменений. Самым негативным моментом является то, что инженеры Intel заблокировали возможность разгона по шине у семейства Raptor Lake на аппаратном уровне. А значит Core i3 13100f не представляет для оверклокеров и малейшей ценности. Ведь если взять специализированную матплату, например ASRock B660M PG Riptide, то можно выжать из "старичка" Core i3 12100f впечатляющие 5200 Mhz.

Разумеется при таком разгоне Core i3 12100f уверенно обходит "динозавра" во всех играх и бенчмарках, прирост производительности может достигать 20%. А вот стоимость новоявленного i3 13100f разочаровывает. На сегодняшний день цена Core i3 13100f в магазине Ситилинк составляет 11590р.,против 8490р. за Core i3 12100f. Переплата в 35% совершенно не покрывает пятипроцентной разницы в производительности, а для оверклокеров покупка новинки и вовсе лишена смысла. Да и по большому счету выпуск процессоров i3 13-го поколения, с такими минимальными изменениями, совершенно не оправдан, разве что целью являлась блокировка разгона по шине.

Даже в последнем поколении процессоров на сокете LGA1200, компания Интел полностью отказалась от линейки Core i3. Intel Core i3 11100f так и не появился, ведь народный 10100f и так прекрасно справлялся со своими обязанностями. На данный момент покупка Core i3 13100f не является разумным выбором, за его стоимость уже можно присмотреться к AMD Ryzen 5 5600, где на борту полноценные шесть ядер. Покупка имеет смысл, если стоимость новинки сравняется с 12100f, да и то если вы не собираетесь заниматься разгоном по шине.

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