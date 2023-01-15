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Приложение "Сбербанк онлайн" перестанет работать на смартфонах некоторых пользователей с 19 января
Если на вашем смартфоне установлено устаревшее приложение от Сбера, поспешите обновить его, иначе вы не сможете осуществлять платежи и переводы. Владельцы мобильных девайсов на Android могут сделать это самостоятельно, скачав новую версию с сайта Сбера. А вот обладателям устройств от Apple предстоит встреча с сотрудником Сбера, ибо самим обновить программу не получится. Также в конце января изменения коснутся и веб версии сервиса - нужно будет установить российски браузер, или внедрить в существующий новые сертификаты безопасности от Минцифры.
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19-го января 2023 года некоторые пользователи смартфонов столкнутся с неработоспособностью приложения Сбера - "Сбербанк онлайн". Соответственно такие пользователи не смогут совершить привычные онлайн платежи. Проблема коснется только устаревших версий приложения "Сбербанк онлайн" на устройствах под управлением операционной системы Android и приложения "СБОЛ" для iOS соответственно. Для восстановления доступа достаточно обновить приложение до актуальной версии. К сожалению в Google Play новые версии можно не искать, приложения от Сбера давно удалены оттуда из-за санкций, зато их можно установить с официального сайта Сбера. Либо можно воспользоваться каталогом RuStore от VK и Минцифры. Категорически не рекомендуется скачивать банковские приложения с различных сомнительных сайтов или по подозрительным ссылкам. Пользователи Android могут сделать это самостоятельно, однако последняя актуальная версия работает с операционными системами ОС Android 7.0 и выше.

Если ваш аппарат не поддерживает ОС Android 7.0 и более поздние версии, придется его сменить на современный, иначе пользоваться приложением больше не получится. А вот счастливым обладателям "яблочной" продукции, придется посетить ближайший офис Сбера и предоставить свой мобильный гаджет оператору, самостоятельно обновить "СБОЛ" не представляется возможным. Нужно отметить, что "СБОЛ" для iOS является официальным клоном "Сбербанка онлайн" и был разработан для обхода санкций, которые ввел против России коллективный Запад. Однако компания Apple выступает против его размещения в своем магазине App Store.

Многим пользователям онлайн сервисов Сбера заблаговременно рассылались SMS сообщения следующего содержания - «Ваше приложение „Сбербанк онлайн” сильно устарело и 19 января 2023 года перестанет работать. Обновить его не получится: операционная система вашего телефона не поддерживает установку новой версии. Рекомендуем использовать веб-версию „Сбербанк онлайн”». К счастью Web версия Сбера продолжит свою работу через браузер, и через нее получится проводить транзакции даже с устаревших устройств. Но продлится это счастье не долго, уже 25-го января 2023 года истекают официальные SSl сертификаты для веб-версии ресурса "Сбербанк онлайн". Сбер рекомендует установить сертификаты Минцифры до указанной даты, иначе пользовательские данные окажутся под угрозой, либо использовать браузеры отечественной разработки (например Яндекс.Браузер).

   

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