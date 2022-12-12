Похоже, что ВСУ стали заваривать люки на своих танках, дабы хлопцы не тикали с техники во время боестолкновений. Как тут не вспомнить байку о подводной лодке в степях Украины, с которой, как известно, никуда не денешься. По сути боевиков посылают в последний путь на танках Т-72, как камикадзе, без надежды на выживание. Единственный шанс на спасение - это если украинский танк будет захвачен российскими войсками, которые милосердно разблокируют люки при помощи газового резака или болгарки. Выпустят хлопцев из заточения, накормят и напоят, и даже дадут сходить по нужде. И если после подрыва боекомплекта, наличие или отсутствие люков у боевой машины значения не имеет - экипаж погибает за долю секунды, то при пожаре на борту, вполне есть время покинуть технику через люки.

С заваренными люками значительно снижается и визуальный обзор, когда командир экипажа наблюдает за окружающей обстановкой высунувшись из люка, да и мехвод любит свой люк приоткрыть. Зато, по мнению ВСУ, экипаж не покинет машину и не разбежится по окрестным лесам и весям, так и не достигнув линии боестолкновения. Ранее уже поступали сообщения о заваренных блокитных T-72. Так командующий батальоном "Восток" ДНР Александр Ходаковский, рассказывал о чудом не подбитом танке ВСУ, который вел себя неадекватно - крутил башней и стволом, показывая полную дезориентацию в пространстве. Когда к танку подобрались поближе, оказалось что все люки у него заварены, а экипаж замурован как в консервной банке.

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В Киеве всячески опровергали существование подобных танков-камикадзе, если бы не появившееся на просторах интернета видео с захватом замурованной машины. Механик-водитель украинского танка сообщил на допросе, что люки специально прихватили сваркой, чтобы молодые бойцы не сдавались в плен едва завидев российскую армию. Получается, загоняют их в танк под дулом автомата, или дают какие то психотропные препараты, ведь не один вменяемый человек не даст себя замуровать в ограниченном пространстве. А возможно промывают мозги, как японским летчикам токкотай перед последним вылетом. Видимо дела у украинских войск идут совсем плохо, раз они посылают в бой одноразовые танки с одноразовым экипажем в надежде на перемогу.