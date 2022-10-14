Вот и пала защита LHR на видеокартах Nvidia. Причем ее отключила сама же компания в своих новых драйверах. Так что дорогие майнеры, вы теперь снова желанные покупатели. Велком в магазины за видеокартами, можно теперь скупать их коробками, тем более склады ломятся от товара, а цены на продукцию значительно упали!

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Маркетинг - это великая вещь, он позволяет распределить товары по ценовым категориям, способен повышать или уменьшать покупательский спрос в нужный момент времени. Так в 2011 году спрос на видеокарты был таким огромным, что их тут же сметали с полок магазинов, как только они там появлялись. Ценник видеоадаптеров особо не имел значения, так как их скупали в основном майнеры и рассматривали видеокарты как инструмент для зарабатывания денег. Несчастные геймеры вынуждены были довольствоваться крохами остававшимися от "шахтеров" и даже за эти крохи приходилось выкладывать огромные суммы.Чтобы хоть как-то снизить спрос со стороны добытчиков криптовалюты, в мае 2011 года все новые видеокарты стали выходить с защитой LHR. Lite Hash Rate снижал производительность видеокарт RTX 3000 в майнинге примерно в два раза.

Однако майнеров такой перфоманс со стороны зеленой компании не отвадил от покупок оборудования, видеокарты все так же скупались в огромном количестве. Однако уже в 2022 году курсы криптовалют стали заметно проседать, а сложность сети популярной для майнинга криптовалюты Ethereum выросла до огромных величин. Доходность стала падать, спрос на видеокарты снизился, стали падать и цены на оборудование для майнинга. Как только это произошло, сразу же волшебным образом появилась таблетка в некоторых майнерах, снижающая действие LHR. Впоследствии программисты полностью победили этот ограничитель, и карты стали добывать цифровое золото практически с полным хешрейтом. Однако радость майнеров длилась недолго, 15-го сентября основная для майнинга монета ETH все же ушла на алгоритм proof of stake.

Криптодобытчики перебрались на другие монеты, сильно подняли их сложность добычи и практически уничтожили майнинг как бизнес. На данный момент майнинг идет в минус, не окупается даже потраченное электричество. Значительно упали и продажи видеокарт, всего за какие-то полгода ценники на продукцию обрушились почти в три раза. При этом графические ускорители скопились на складах ритейлеров в огромном количестве. Нужно уже продавать новую линейку видеокарт RTX 4000 Аda Lovelace, а вендоры еще не распродали предыдущее поколение. Теперь уже майнеры стали опять желанными покупателями. В связи с этими событиями, зеленая корпорация добра решила полностью убрать защиту LHR из своих драйверов. Так уже в новых драйверах с поддержкой RTX 4090 защита LHR отсутствует полностью, а это драйвера GeForce версий 520.56.06 для Linux, и 522.25 для Windows.

Видеокарты показывают свой полный хешрейт, даже в программах-майнерах в которых нет таблетки. Специалисты сообщают, что скорее всего в LHR картах была программно-аппаратная защита и активировалась она с помощью драйвера. А теперь в драйвере выставляется флаг отключающий LHR. Теоретически даже в старых драйверах можно было отключить защиту от майнинга, если бы у хакеров был доступ к исходному коду. Самой компанией Nvidia отключение LHR в драйверах не афишировалось, все произошло само собой, естественным образом. Так что у кого есть видеокарта с LHR, можете закрасить эту надпись на коробке маркером.

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Таким образом господин Хуанг манипулирует спросом на свои изделия - как только наступили трудные времена, сразу и цены упали в три раза и LHR растворился в воздухе. Скорее всего в линейке RTX 4000 LHR не завезли даже на аппаратном уровне, карты же нужно как то продавать. Думаю, если крипто-зима затянется надолго, мы можем с удивлением обнаружить бурный памп какой-нибудь крипты хорошо добываемой на зеленых картах. Сейчас половина майнеров добывают себе в убыток криптовалюту Ethereum Classic, причем судя по падающему курсу тут же ее продают, вместо того чтобы накапливать. Недалекие "шахтеры" опять идут по граблям, собирая все шишки на своем пути. Скорее всего ETC и выстрелит в будущем, через полтора - два года, но это не точно.