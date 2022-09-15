В Китае появилось очень много брендов производящих компьютерные комплектующие. Внешне они выглядят привлекательно, имеют весьма соблазнительную цену, и даже работают при включении. Но так ли все хорошо на самом деле, ведь вскрытие этих устройств показывает наличие бывших в употреблении компонентов. Да и продавцы не спешат давать на них гарантию.

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В последнее время появилось множество новых китайских брендов, производящих компьютерные комплектующие. Выпускают они полный спектр продукции - от материнских плат, до SSD накопителей. И если разводку плат китайцы научились делать хорошо, то биосы у них пока сыроваты и есть куда расти в этом направлении. Продукцию отличает броский дизайн, и более низкие цены, чем у аналогичных моделей производителей первого эшелона. Однако есть и ложка дегтя в этой бочке с медом - китайцы очень любят использовать бывшие в употреблении компоненты при производстве комплектующих. В некоторых случаях эта мера вынужденная, так как необходимые компоненты больше не производятся. К примеру на распространенных платах для Xeon на сокете LGA 2011 почти всегда идут б/у чипсеты, причем зачастую китайцы используют десктопые чипы, вместо серверных.

Какие-то производители честно предупреждают об этом, и покупатель осознает все риски, покупая подобную продукцию. Но основная масса китайских брендов, утверждает что ставит все новое, и муха на чипе не сидела. При этом никаких гарантии на свой товар данные "вендоры" не дают. Зато заботливо клеят пломбы на винты на тех же видеокартах, чтобы у пользователя не было соблазна лишний раз разобрать устройство. Именно к таким производителям и относится новоявленная фирма Peladn из поднебесной. Я просто удивляюсь, как китайцы ухитряются придумывать такие неблагозвучные названия, пока этот Peladn выговоришь, язык сломаешь. Об обертке данная контра позаботилась хорошо - видеокарты выглядят ярко, с RGB подсветкой, все как любят современные геймеры.

А вот внутри оказалось все очень грустно. Известный блогер Виктор Веклич (Vic-on) произвел вскрытие нескольких таких видеокарт RTX серии. Все карты были абсолютно новые, и находились в запечатанной упаковке. Каково же было его удивление, когда он обнаружил на всех видеокартах бывшие в употреблении видеочипы. GPU были в очень печальном состоянии, текстолит и компаунд вокруг кристалла сильно потемнели от температурного воздействия - в результате неоднократной переустановки чипов. Встречались даже потертые чипы и cколотые по краям. При этом сам Peladn утверждает, что видеокарты абсолютно новые и чипы на них стоят нулевые. Что является наглым обманом потребителя. На деле же данная контора и не может официально закупать чипы у Nvidia, так как не является официальным партнером. Не может писать на упаковке слово Nvidia, изображать фирменные логотипы зеленых и указывать их технологии.

Шумиха дошла и до самого завода Peladn, была осуществлена контрольная закупка видеокарт и вскрытие их прямо на заводе. Из пяти вскрытых видеокарт, на четырех оказались б/у видеочипы, и всего один чип выглядел новым. Покупка такой продукции, сравнима с игрой в рулетку, может быть вам повезет и карта отработает долго и счастливо, а может быть и нет. Подержанные чипы находятся в неизвестном состоянии, их скорее всего их сняли с других видеокарт, возможно из под майнинга или неисправных. При снятии и установке подвергали лишним температурным воздействиям, из-за которых они и потемнели.

Беда в том, что такой товар любили возить наши ребята перекупщики по параллельному импорту. И теперь многим из них придется от этого бизнеса отказаться и как то распродавать уже купленную продукцию. Покупателям же можно посоветовать воздержаться от покупок изделий этого сомнительного бренда, тем более гарантии на них нет от слова совсем. На днях ожидается POS и прекращение майнинга на видеокартах, цены на ускорители графики значительно упадут. Можно будет купить продукцию первого эшелона в ваших местных магазинах, по весьма привлекательным ценам и с гарантией.

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