Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DenebCore За пост начислено вознаграждение
Дешевые видеокарты RTX Peladn - новый мусорный бренд из поднебесной
В Китае появилось очень много брендов производящих компьютерные комплектующие. Внешне они выглядят привлекательно, имеют весьма соблазнительную цену, и даже работают при включении. Но так ли все хорошо на самом деле, ведь вскрытие этих устройств показывает наличие бывших в употреблении компонентов. Да и продавцы не спешат давать на них гарантию.
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

реклама

В последнее время появилось множество новых китайских брендов, производящих компьютерные комплектующие. Выпускают они полный спектр продукции - от материнских плат, до SSD накопителей. И если разводку плат китайцы научились делать хорошо, то биосы у них пока сыроваты и есть куда расти в этом направлении. Продукцию отличает броский дизайн, и более низкие цены, чем у аналогичных моделей производителей первого эшелона. Однако есть и ложка дегтя в этой бочке с медом - китайцы очень любят использовать бывшие в употреблении компоненты при производстве комплектующих. В некоторых случаях эта мера вынужденная, так как необходимые компоненты больше не производятся. К примеру на распространенных платах для Xeon на сокете LGA 2011 почти всегда идут б/у чипсеты, причем зачастую китайцы используют десктопые чипы, вместо серверных.

Какие-то производители честно предупреждают об этом, и покупатель осознает все риски, покупая подобную продукцию. Но основная масса китайских брендов, утверждает что ставит все новое, и муха на чипе не сидела. При этом никаких гарантии на свой товар данные "вендоры" не дают. Зато заботливо клеят пломбы на винты на тех же видеокартах, чтобы у пользователя не было соблазна лишний раз разобрать устройство. Именно к таким производителям и относится новоявленная фирма Peladn из поднебесной. Я просто удивляюсь, как китайцы ухитряются придумывать такие неблагозвучные названия, пока этот Peladn выговоришь, язык сломаешь. Об обертке данная контра позаботилась хорошо - видеокарты выглядят ярко, с RGB подсветкой, все как любят современные геймеры.

А вот внутри оказалось все очень грустно. Известный блогер Виктор Веклич (Vic-on) произвел вскрытие нескольких таких видеокарт RTX серии. Все карты были абсолютно новые, и находились в запечатанной упаковке. Каково же было его удивление, когда он обнаружил на всех видеокартах бывшие в употреблении видеочипы. GPU были в очень печальном состоянии, текстолит и компаунд вокруг кристалла сильно потемнели от температурного воздействия - в результате неоднократной переустановки чипов. Встречались даже потертые чипы и cколотые по краям. При этом сам Peladn утверждает, что видеокарты абсолютно новые и чипы на них стоят нулевые. Что является наглым обманом потребителя. На деле же данная контора и не может официально закупать чипы у Nvidia, так как не является официальным партнером. Не может писать на упаковке слово Nvidia, изображать фирменные логотипы зеленых и указывать их технологии.

Шумиха дошла и до самого завода Peladn, была осуществлена контрольная закупка видеокарт и вскрытие их прямо на заводе. Из пяти вскрытых видеокарт, на четырех оказались б/у видеочипы, и всего один чип выглядел новым.  Покупка такой продукции, сравнима с игрой в рулетку, может быть вам повезет и карта отработает долго и счастливо, а может быть и нет. Подержанные чипы находятся в неизвестном состоянии, их скорее всего их сняли с других видеокарт, возможно из под майнинга или неисправных. При снятии и установке подвергали лишним температурным воздействиям, из-за которых они и потемнели.

Беда в том, что такой товар любили возить наши ребята перекупщики по параллельному импорту. И теперь многим из них придется от этого бизнеса отказаться и как то распродавать уже купленную продукцию. Покупателям же можно посоветовать воздержаться от покупок изделий этого сомнительного бренда, тем более гарантии на них нет от слова совсем. На днях ожидается POS и прекращение майнинга на видеокартах, цены на ускорители графики значительно упадут. Можно будет купить продукцию первого эшелона в ваших местных магазинах, по весьма привлекательным ценам и с гарантией.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

     

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#алиэкспресс #gpu #китай #rtx #pos #гарантия #комплектующие для пк #peladn #видеочип #бывший в употреблении
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

ТОП-7 претензий к компании NVIDIA и ее продукции
Сенат США сильно обеспокоен планами Apple по сотрудничеству с китайцами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В этом году должно выйти дополнение к игре The Witcher 3
6
Разработчики Эфира назвали дату отказа от майнинга на видеокартах – осталось чуть больше суток
32
Анонимные криптовалюты под угрозой исчезновения – Monero, Shiba Inu и Dogecoin могут быть удалены
4
Новое поколение RTX 4000 вынудит покупателей обновить заодно и блок питания
46
Coca-Cola и Pepsi столкнулись в РФ с новыми проблемами – на пути встали 600 000 холодильников
1
Инсайдеры назвали финальный список из 83 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 13 на Android 12
+
Ищем скрытый потенциал на видеокарте Radeon RX 6700 XT – почему 12 Гб бесполезны в современных играх
15
SSD против HDD – что надёжнее и стоит ли ожидать исчезновения из продажи жёстких дисков
10
«Лысый из AMD» покидает компанию
13
В Fallout 76 стартовала «Экспедиция в Питт»
+
Видеокарты NVIDIA снова подорожают, а предзаказ GeForce RTX 4090 уже можно сделать за $2000
15
Остались сутки до перехода Ethereum на Proof of Stake
6
Сервис Whattomine поменял ETH на ETC в качестве эталонной криптовалюты
5
Nvidia – текущие цены на видеокарты RTX 3000 являются нормальными, а в будущем они увеличатся
14
Apple A16 Bionic показал увеличение производительности GPU на 28% по сравнению с A15 Bionic
2
NVIDIA: любители игр предпочитают покупать видеокарты, не бывшие в употреблении
44
Для охлаждения видеокарты Lenovo RTX 4090 потребовалась испарительная камера и целых 13 теплотрубок
16
NVIDIA не исключает, что может поручить выпуск своих чипов Intel
7
Xiaomi готовит глобальный запуск смартфона Redmi Note 11 Pro 2023
+
Биткоин рухнул на негативных новостях об инфляции в США, а эксперты ожидают падения до $16 000
30

Популярные статьи

5 самых переоценённых видеокарт NVIDIA со скромным fps и высокой ценой, которые не стоит покупать
31
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
50
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
74
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
20
Экономные геймеры выбирают видеокарты AMD – 6 GPU, которые быстрее и дешевле аналогов NVIDIA
7
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
5
Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди
41
5 самых «неправильных» видеокарт, которые проигрывают своим конкурентам как по цене, так и скорости
18
ТОП-7 претензий к компании NVIDIA и ее продукции
20
Продолжаю поиск своей первой системы жидкостного охлаждения процессора
17

Сейчас обсуждают

Горизонт Событий
02:17
да быстро инфа разлетелась))) я даже не предполагал что бывает такое прямо с завода... в этом был бы смысл будь майнинг на коне, а сейчас порицание со всех сторон обеспечено
Дешевые видеокарты RTX Peladn - новый мусорный бренд из поднебесной
Козак Турчинов
02:10
Викон красавчик! у барыг жестко бомбит с его видосов и ему стали угрожать)))) петушков заработка лишили!
Дешевые видеокарты RTX Peladn - новый мусорный бренд из поднебесной
Павел Папанин
02:00
140 тысяч за 12 ГБ 3080 160 тысяч 16 Гб .. Лайфхак ДНСу) Какие там 600-800$
GeForce RTX 4080 будет иметь два варианта с 16 ГБ и 12 ГБ памяти
Kutuz
01:51
Есть готовность номер 1! Диванные войска к бою готовы, товарищ генерал!
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
Владимир Батюков
01:50
Да-да, купите 3060ти на хуниксе и принесите потом обратно по гарантии сдавать когда она модули памяти отрыгнет...
Сколько стоит самая дешёвая видеокарта для World of Tanks – 6 геймерских моделей от 6690 рублей
Василий Сорокин
01:48
Почему же, даже до санкций уже какие то расчеты с индией и китаем были в нац валюте. А сейчас и подавно начнут все расчеты переводить.
Анонсирован политический симулятор Government Simulator 2
Василий Сорокин
01:45
Амеры войну готовят как и санкции для инфляции.
Анонсирован политический симулятор Government Simulator 2
Kutuz
01:36
так туши давай скорей!
Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди
Maxim St
01:22
Это если в каком нибудь шутане, запусти триплэй тяжёлый и твоя кукуруза вместе с картой больше чем 50-70 кадров не потянет
Стоковый Core i9-13900K с DDR5-6400 протестировали в Geekbench — до 40% быстрее предшественника
Александр Еремеев
01:18
Если всё останется как сейчас, закроются и 50% - никуда не денутся. На одних русских фильмах которые как и ожидалось русским особо не нужны - не проживешь. На мелких иностранных фильмах (не блокбастер...
СМИ: на фоне потери голливудских премьер в России с февраля закрылось 6 % кинотеатров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем