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Продажа видеокарт майнерам - бизнес от которого невозможно отказаться, но нужно пережить POS

Уже 10-го сентября начнется переход блокчейна Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake, что означает прекращение майнинга этой криптовалюты на видеокартах. И это очень печальная новость для "шахтеров", ведь Эфириум является основной монетой для добычи на GPU. Фактически майнинг на видеокартах умрет, а производители оборудования потеряют сверхприбыли. Но может и произойти очередное чудо - POS опять отодвинут на неопределенный срок, или появится монета, которая заменит ETH в майнинге.
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В сентябре нас ожидает крупнейшее событие в блокчейне Etherium. Эфир перейдет с алгоритма доказательства работой (POW), на алгоритм доказательство владением (POS). Данное событие окажет огромное влияние на рынок криптовалют,  а так же на существование майнига как бизнеса. Косвенно POS ударит и по производителям видеокарт, в разы обрушив их сверхдоходы. И если компания AMD будет выживать за счет других направлений, например разработки и продажи CPU, чипсетов для матплат и игровых консолей, то корпорации Nvidia придется очень не сладко. Nvidia уже перенесла сроки выхода видеокарт RTX четырехтысячной серии, из-за затоваривания складов вендоров продукцией текущего поколения. Видеокарты раскупают крайне плохо, майнерам по понятным причинам они больше не нужны, а геймеры ждут новых предложений от "шахтеров" на вторичном рынке. Как показала прошлая крипто-зима, видеокарты из под майнинга могут продаваться буквально на вес.

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В значительной мере пострадали и крупные перекупщики видеокарт. Пользуясь хайпом во время криптовалютного бума, а так же ограничением производства чипов в пандемию, перекупщики скупали все запасы видеокарт в магазинах оптом. Продать свои запасы по завышенному ценнику они не успели, и теперь слезно, буквально стоя на коленях, умаляют покупателей избавить их от дорогостоящей продукции хотя бы по себестоимости. По последним данным переход сети Ethereum на POS произойдет не 15 сентября, как ожидалось ранее, а начиная с 10 сентября. И продлится до 20 сентября, к 20-му числу сеть должна быть полностью сформирована. Но майнинг ETH на видеокартах может прекратиться уже 10 сентября. Слияние должно произойти в два этапа - 6 сентября введут новое обновление Bellatrix, и если оно пройдет успешно с 10-го числа введут апдейт Paris. Именно Paris и переведет блокчейн Ethereum на Proof-of-stake.

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Между тем ряд криптоэнтузиастов предлагают бойкотировать переход на POS, и продолжать добывать криптовалюту на прежнем алгоритме, посредством майнинга. В результате данного саботажа может произойти форк и разделение сети Ethereum, с появлением еще одной криптовалюты. Крупнейшие крипто-биржи уже заявили, что маркер ETH останется за токеном Виталика Бутерина, а значит новая крипта будет иметь другое название. К примеру, крупнейший китайский предприниматель и майнер Чандлер Го высказался в пользу проведения форка, доказывая его полезность. Им был анонсирован форк под названием ETHPOW и нанята группа разработчиков для его поддержки. Подобная ситуация была и с появлением Ethereum Classic (ETC), мало кто знает, но ETC - это и есть тот самый первый и настоящий Эфириум. Ушел из него сам Виталик, сделав хардфорк и запустив новый блокчейн с тем же алгоритмом. Произошло это событие после взлома DAO  (децентрализованной автономной организации), хакеры увели тогда более 50 миллионов долларов. 

Брешь в безопасности обнаружили слишком поздно, а Виталий Бутерин предпочел просто перезапустить блокчейн, а старый отправил в забвение. Однако забвения не получилось, часть пулов продолжила майнить старую ветку, так и появился на свет Ethereum Classic. В случае же нового форка, далеко не факт что его поддержат майнинг-пулы, а самое главное его должны залистить у себя криптовалютные биржи. Без листинга, это будет мертворожденный проект, с копеечной капитализацией. Так же, чтобы сделать криптовалюту актуальной для майнинга, ее должны пропампить добрые "киты", поддержав новый токен звонкой фиатной монетой. И далеко не факт, что это произойдет, капиталисты умеют считать свои деньги и прикидывать прибыль. Так же довольно туманные перспективы и у самого ETH. С одной стороны, после POS ценность монеты возрастет, так как ее выпуск сократится на 90%. В отличии от клятых майнеров, стейкерам можно выплачивать всего 5% - 10% годовых, за валидацию транзакций в сети.

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С другой стороны, после поса все средства стейкеров разблокируются, и далеко не все захотят сидеть на этих жалких пяти процентах. Арабские инвесторы побегут на биржу избавляться от столь сомнительных монет, и курс ETH может значительно рухнуть. Есть и еще один вариант развития событий - в начале сентября мы вдруг с удивлением узнаем, что POS в очередной раз перенесли на год, а то и дольше. Лично я буду не сильно удивлен, так как переход на стейкинг уже неоднократно переносили, аж с 2017 года. Всего то Хуангу и Лизе Су, нужно поднапрячься и отослать Виталику очередной чемодан с деньгами. Ну а уж властелин Эфира, отодвинет стейкинг по "техническим причинам", на радость "фермерам". И этот вариант может произойти с большой вероятностью, так как в переходе на POS, на самом деле не заинтересованна ни одна из сторон. Сама криптовалюта ETH может потерять популярность, если ее перестанут майнить, ведь те же майнеры и создают весь хайп вокруг нее, и Виталий с компанией это прекрасно осознаёт. Ну а производителям видеокарт и так понятно - нужно и дальше продавать оборудование для майнинга, под названием игровые видеокарты.

Все эти LHR ограничители - сплошная фикция и действуют они только до поры до времени. Как только продажи видеоадаптеров упали, тут же появилась таблетка снимающая все ограничения на майнинг. Тоже самое было и в тысячной серии Nvidia, таблеткой подкрутили тайминги памяти и видеокарты стали показывать достойный хешрейт. Все эти таблетки идут непосредственно из зеленой компании, так как у Nvidia закрыт исходный код драйверов и биоса, и посторонний человек не в силах там что-то понять и изменить. В этом плане AMD гораздо честнее, ограничителей для добычи криптовалют они в своих картах никогда не вводили. Более того, когда хешрейт у Полярисов стал падать, они и драйвера специальные выпустили, а в новых активировали режим вычислений. Ну то что производители скрывают свои доходы от продаж оборудование майнерам, тоже можно понять. Многие страны не только не одобряют криптодобычу, но и полностью запрещают ее на своей территории. К примеру, на территории Китая майнинг полностью запрещен. А между тем основной доход Nvidia и AMD приносят именно "шахтеры", и инвесторы могут не понять обвального падения прибыли технологических гигантов.

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 А посему, даже если Эфириум и уйдет на POS, майнинг никуда не денется. Просто выстрелит какая-то другая криптовалюта. Многие эксперты предсказывают рост популярности криптовалюты Ethereum Classic и переход GPU майнеров именно на ее блокчейн. Ethereum Classiс на стейкинг в ближайшее время не собирается, более того это технически невозможно. ETC имеет такой же алгоритм что и Эфириум Бутерина, но при этом консервативен и никак не развивается. Владельцы Классика очень лояльны к майнерам, в свое время они даже откатили DAG файл, чтобы снизить его размер и карты на 4Gb видеобуфера получили возможность опять его майнить. Но опять же, Классик должны поддержать заинтересованные лица и пропампить его в десятки раз, иначе майнинг будет идти исключительно в пользу Энергосбыта. Ничего, Дженсен и Лиза скинутся и в складчину поднимут капитализацию майнерской монеты, тем более по слухам они родственники. Теоретически может выстрелить любая монета, которую майнят на видеокартах.

 Инвесторы могут выбрать наиболее легкую монету, на памп которой уйдет меньше всего средств, или монету с лояльными владельцами, с которыми легче всего договориться. А договариваться в любом случае придется, владельцы крипты могут в любой момент вставить палки в колеса собственному же детищу. В качестве примера могу привести криптовалюту Монеро, ее можно было раньше эффективно добывать как на процессорах, так и на видеокартах. Но видимо с производителями видеоадаптеров договорится не удалось, и Монеро сменила свой алгоритм, на данный момент эффективно добывать XMR можно только на процессорах. Идеально, когда производитель оборудования контролирует и монету,  которую на нем майнят. Доподлинно известно, что компания Bitmain производящая асики для майнинга, является негласным владельцем криптовалюты Bitcoin. Сама компания занимается непосредственно майнингом Биткоина, регулирует мощность сети, по слухам устраивает пампы криптовалюты, перед выходом новых моделей асиков.

 А все потому, что Сатоши Накамото после создания Биткоина и его блокчейна внезапно испарился, оставив свою крипту на произвол судьбы. И по сей день так доподлинно неизвестно, был ли это один человек или группа лиц под псевдонимом. Сатоши Накамото - это эдакий Уильям Шекспир от мира криптовалюты. Ну и лежащую на дороге крипту тут же подобрал Битмайн, и теперь выгодно использует ее в своих целях. Понимаете к чему я клоню? Господам из Nvidia и AMD стоит задуматься о создании своих собственных криптовалют, раз появилась такая роскошная возможность. Более того, можно пойти и дальше, создать алгоритм который эффективно бы майнился только на графических ускорителях от красных, или только на картах от зеленых соответственно. И это отняло не так уж и много усилий и средств, всяко меньше, чем создание каких нибудь бесполезных технологий, вроде нищих лучей от Хуанга.

Создавать такие криптовалюты лучше негласно, всячески дистанцируясь от них, ибо многие государства не одобряют майнинг и все что с ним связанно. В общем будущее криптоиндустрии пока туманно, понятно одно - она не сгинет в пучине, слишком уж выгодный это бизнес. А пока, в оставшееся до поса время нужно определяться со своей стратегией. Спекулянтам и инвесторам пора делать ставки на крипторынке, заиметь в портфель крипту которая возможно выстрелит, либо наоборот избавится от всех активов, если вы ставите на крах этой пирамиды. А майнерам нужно избавляться от своего оборудования, в случае затяжной крипто-зимы стоить оно будет сущие копейки, либо наоборот закупать его, если вы ставите на быстрый отскок рынка и переход его в стадию роста.                

   

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Теги

amd nvidia майнинг криптовалюта ethereum pos proof-of-stake стейкинг виталий бутерин ethpow
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