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Акции Газпрома рухнули на 30% из-за отказа платить дивиденды в 2022 году
Обещать - не значит жениться, так и обещанные советом директоров "Газпрома" солидные дивиденды одномоментно превратились в дым. А акции газового гиганта рухнули сразу на 30%.
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Молодые бычки, увидев свежую зеленую травку, резво побежали на новую перспективную полянку. Однако же прибыв на на место, оказалась что травка давно пожухла, да еще кто то выкрасил ее зеленой масляной краской. И вот уже забойщики окружают полянку колючей проволокой и точат огромные ржавые тесаки. Так и вчера на Московской Бирже уничтожили последних оставшихся "быков", не дав им и малейшего шанса. Многих сразу увезли на маржин-колл, причинив серьезные финансовые потери, втоптав инвестиционную привлекательность российского рынка в пол. В очередной раз продемонстрировав миру простую истину - инвестировать свои средства в бумаги госкорпораций, сравни игре в "русскую рулетку".

Вчера, на собрании акционеров, компания "Газпром" отказалась от выплаты дивидендов за 2021 год. Полностью проигнорировав рекомендацию совета директоров, о выплате 52,53 р на акцию. На данной новости акции "Газпрома" рухнули на 30% и достигли планки, в дальнейшем Мосбирже пришлось проводить по ним дискретный аукцион. Вслед за "Газпромом" полетели в пропасть и другие российские голубые фишки. Дивидендная идея газовой компании, как лямка на штанах, поддерживала весь российский фондовый рынок. И теперь ее нет, где могут оказаться котировки блючипов в ближайшее время даже страшно представить.

Акционеры решили отказаться от роскошных дивидендов - звучит странно, примерно как пчелы против меда. Если бы крупнейшими акционерами "Газпрома" не являлись государственные структуры. Государству просто не выгодно делиться прибылью газовой компании с частными инвесторами, тем более в сложившийся экономической ситуации. Ведь в перспективе нескольких лет Евросоюз планирует полностью отказаться от российского голубого топлива. А вот прибыль в казну государство получит в полной мере в виде повышенных налогов. На прошлой неделе в Налоговый кодекс были оперативно внесены поправки, временно повышающие сумму НДПИ для "Газпрома" на 416 млрд рублей в 2022 году.  

Однако же за 2021 год газовым монополистом была получена огромная сверхприбыль, за счет подорожавшего в разы природного газа, за 2022 эта прибыль ожидается еще больше. Газпром мог бы выплатить если не всю сумму по рекомендации, то хотя бы часть ее, без какого либо ущерба для своего финансового положения. Дивиденды не выплачивают акционерам впервые с 1998 года, даже в самые тяжелые годы  хоть какую то копеечку компания подкидывала держателям акций. А сейчас "Газпромовская" кубышка трещит по швам, от переполняющих ее денег, и вместе с этим частным акционерам показывают кукиш.  

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Так же вызывает вопрос и компетентность совета директоров - получается что они не в курсе планов основных акционеров компании?! Либо этот демарш можно воспринимать как манипуляцию рынком, и никак иначе. Например в "Сбербанке" совет директоров не рекомендовал выплачивать дивиденды за 2021 год и собрание госакционеров радостно поддержало эту рекомендацию, все было известно заранее. Инвесторов не стали обманывать, а сразу указали где им место. Поэтому "Сбер" и упал вчера "всего" на 5,72%. В любом случае инвестиционная привлекательность акций "Газпрома" скатилась к нулю, инвесторам явно дали понять, что компания больше в них не нуждается. Финита ля комедия. 

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Акции Газпрома рухнули на 30% из-за отказа платить дивиденды в 2022 году
Арсений Иголкин
12:48
тогда в союзники и "коллективный запад" записывайте, там ровно также фирмы пытаются лезть в обход санкций и ровно также покупают нефть и газ
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Нам же и поднимут
Акции Газпрома рухнули на 30% из-за отказа платить дивиденды в 2022 году
Андрей Маликов
12:47
она ещё месяц назад там была опубликована
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Rey.B.
12:47
У Газпрома одно из самый твёрдых в Мире обеспечений капитализации. А падает, потому что правители России упорно пытаются плыть против рынка. Соответственно и приплывают.... совсем не туда.
Акции Газпрома рухнули на 30% из-за отказа платить дивиденды в 2022 году
Infinity78
12:46
Обнуляться только дутые активы, что сейчас и происходит. Люди начали возвращаться в реальность и в реальную стоимость. Что радует.
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