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Игровые консоли Xbox больше не будут поставляться в Россию, а уже купленные снимут с гарантии
Компания Microsoft уже лишила российских пользователей возможности загружать операционную систему Windows со своих сайтов, а также отключила поддержку и возможность обновления. Теперь дело коснулось консолей Xbox, больше на российски рынок они не поставляются, а купленные ранее лишены официальной гарантии.
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Консоли Xbox от Microsoft всегда были хорошей альтернативой игровому компьютеру. Особенно в эпоху майнинг-бума, когда по цене самой чахлой видеокарты для пк можно было купить всю консоль целиком. Что сильно выручало любителей компьютерных игр, в тяжелые годы профитного майнинга. Практически все AAA проекты выходили и на Xbox, и их вполне можно было пройти на комфортном fps. Но похоже теперь для геймеров наступают тяжелые времена. Ранее компания Майкрософт заявила о прекращении своей деятельности на территории Российской Федерации. Были свернуты софтверные подразделения, а пользователи Microsoft Windows лишены поддержки и обновлений. Пользователи из России теперь не могут загружать операционную систему с официального сайта Майкрософт.

Теперь же дошла очередь и до отделений XBoх. По данным издания GameMAG из нескольких  своих источников, российское подразделение XBox было расформировано, а все сотрудники уволены. Те игры для консоли, что уже давно находятся в разработке, будут содержать русскую локализацию, а в новых ее не ожидается. Официальные поставки всех моделей консолей от Майкрософт прекращены. Возможен ввоз консолей по параллельному импорту. А регистрация аккаунтов и подписочных сервисов возможно только в иностранных юрисдикциях, не говоря уже о проблемах с их оплатой.

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Самое печальное, что уже купленные консоли снимут с официальной гарантии, в лучшем случае пользователю будет предложено отправить неисправное устройство на ремонт в страну не затронутую санкциями. Компания Майкрософт планирует полностью свернуть свою деятельность в России до сентября 2022-го года. Аренда головного офиса на территории Бизнес Центра "Крылатские Холмы" заканчивается 1-го сентября, продлевать ее мелко-мягкие не планируют, а освобождающиеся площади займут наши китайские партнеры из компании  HUAWEI.    

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#microsoft #windows #санкции #xbox #игровая консоль #гарантия #параллельный импорт #майкрософт #локализация игр #подписка xbox live
16
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Сейчас обсуждают

Руслан Знамов
09:00
а вот хз чего наши тупят ... Озвучку и русский текст куплю не парясь ...
Игровые консоли Xbox больше не будут поставляться в Россию, а уже купленные снимут с гарантии
Appengamer
08:59
трудно с невеждами общаться. ты почитай что такое дата-центр и что делает майнинг ферма. И поймёшь что ферма для майнинга это такой же дата-центр под конкретные задачи вычисления в блокчейн-сетях.
Падение биткоина привело многие майнинговые фирмы к банкротству, а самих майнеров – к разорению
Ваня Кислицын
08:57
иди делать моды с переводами
Игровые консоли Xbox больше не будут поставляться в Россию, а уже купленные снимут с гарантии
Ваня Кислицын
08:56
патамушчта эта французы, япы с тойотой и бриджстоун тоже не стали уходить. А амерам сложнее
Игровые консоли Xbox больше не будут поставляться в Россию, а уже купленные снимут с гарантии
Pavelshakh
08:56
Ты не прав. Моцык выглядит в разы лучше. И такое поленище надо было ещё найти
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 6
taurus88
08:56
давно пора, чтобы отечественные разрабы и отечественные потребители начали своё родное по развивать и покупать, и использовать.
Игровые консоли Xbox больше не будут поставляться в Россию, а уже купленные снимут с гарантии
taurus88
08:55
да что там деньги, он из породы куколдов, ты на его глазах жену его отымей, он ни слова не вякнет, если ему покажется что это справедливо.
Игровые консоли Xbox больше не будут поставляться в Россию, а уже купленные снимут с гарантии
Abril Maya
08:55
Думаю очень скоро уберут поддержку русского языка с виндовс, а так же не будет больше официальных русских переводов на все игры.
Игровые консоли Xbox больше не будут поставляться в Россию, а уже купленные снимут с гарантии
Batareykin
08:54
Когда коту делать нечего, он яйца лижет. Ладно бы если это эстетически красиво смотрелось, но это выглядит как лютый колхоз https://a.d-cd.net/Kif3h9K7oAHcILLrRLbpgAeMhNs-960.jpg
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 6
tunderklep
08:53
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC или как устроить взрыв из подручных средств и спалить дом.
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 6
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