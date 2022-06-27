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Консоли Xbox от Microsoft всегда были хорошей альтернативой игровому компьютеру. Особенно в эпоху майнинг-бума, когда по цене самой чахлой видеокарты для пк можно было купить всю консоль целиком. Что сильно выручало любителей компьютерных игр, в тяжелые годы профитного майнинга. Практически все AAA проекты выходили и на Xbox, и их вполне можно было пройти на комфортном fps. Но похоже теперь для геймеров наступают тяжелые времена. Ранее компания Майкрософт заявила о прекращении своей деятельности на территории Российской Федерации. Были свернуты софтверные подразделения, а пользователи Microsoft Windows лишены поддержки и обновлений. Пользователи из России теперь не могут загружать операционную систему с официального сайта Майкрософт.
Теперь же дошла очередь и до отделений XBoх. По данным издания GameMAG из нескольких своих источников, российское подразделение XBox было расформировано, а все сотрудники уволены. Те игры для консоли, что уже давно находятся в разработке, будут содержать русскую локализацию, а в новых ее не ожидается. Официальные поставки всех моделей консолей от Майкрософт прекращены. Возможен ввоз консолей по параллельному импорту. А регистрация аккаунтов и подписочных сервисов возможно только в иностранных юрисдикциях, не говоря уже о проблемах с их оплатой.
Самое печальное, что уже купленные консоли снимут с официальной гарантии, в лучшем случае пользователю будет предложено отправить неисправное устройство на ремонт в страну не затронутую санкциями. Компания Майкрософт планирует полностью свернуть свою деятельность в России до сентября 2022-го года. Аренда головного офиса на территории Бизнес Центра "Крылатские Холмы" заканчивается 1-го сентября, продлевать ее мелко-мягкие не планируют, а освобождающиеся площади займут наши китайские партнеры из компании HUAWEI.