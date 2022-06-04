В сеть просочился предварительный график выхода новинок от Nvidia. Флагманы линейки поражают своей мощью, а вот средний сегмент как то подкачал.

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Инсайдеры в лице ресурса VideoCardz.com слили предварительный график выхода новых видеокарт от Nvidia серии RTX4000. Презентация новой линейки видеокарт произойдет в августе этого года. Но сначала в продажу поступит топовая карта RTX4090, с 24Gb памяти видеобуфера. Она покажет примерно 50% прирост в производительности по сравнению с RTX3090 прошлого поколения. Ориентировочный розничный ценник на данную модель ожидается в районе 1900$. В плане схемотехники печатная плата ничем не будет отличаться от RTX3090Ti, в этом году Nvidia решила сэкономить на разработке новой PCB. Они и понятно, майнинг бум идет на спад и впереди нас ожидает длительная криптозима.

В сентябре в продажу поступит RTX4080, по производительности она будет равна RTX3090Ti, объем видеопамяти на борту составит 16Gb. И только в октябре пользователи смогут приобрести средний сегмент в лице RTX4070 12Gb, по производительности эта видеокарта догонит RTX3080, но чего то большего от нее ожидать не следует. Видеокарты RTX4060 и ниже появятся в магазинах с большой задержкой, ждать их стоит не ранее первого квартала 2023-го года. Но они окажутся и самыми малоинтересными в плане производительности. Производительность RTX4060 будет превышать RTX3060Ti, но недотянет до RTX3070, и покупать ее будет иметь смысл только при очень приятном ценнике.

В технологическом плане 4000-я серия видеокарт Nvidia перейдет на использование видеочипов произведенных по нормам 4Нм Tsmc. И это по мнению аналитиков станет большим прорывом, ведь предыдущее поколение производилось на уже устаревшем техпроцессе 8Нм от Samsung. В остальном новое поколение чипов Ada Lovelace станет развитием и логичным продолжением удачной архитектуры Ampere. По стратегии Тик-так, сейчас идет поколение Тик со значительным уменьшением технологического процесса, без существенного изменения существующей архитектуры. По заявлениям компании Nvidia дефицита видеокарт RTX4000 не ожидается, перед розничными продажами новинок будет создан значительный складской запас товара.

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