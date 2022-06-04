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Стал известен график выхода новых видеокарт Nvidia серии RTX4000, а так же их производительность
В сеть просочился предварительный график выхода новинок от Nvidia. Флагманы линейки поражают своей мощью, а вот средний сегмент как то подкачал.
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Инсайдеры в лице ресурса VideoCardz.com слили предварительный график выхода новых видеокарт от Nvidia серии RTX4000. Презентация новой линейки видеокарт произойдет в августе этого года. Но сначала в продажу поступит топовая карта RTX4090, с 24Gb памяти видеобуфера. Она покажет примерно 50% прирост в производительности по сравнению с RTX3090 прошлого поколения. Ориентировочный розничный ценник на данную модель ожидается в районе 1900$. В плане схемотехники печатная плата ничем не  будет отличаться от RTX3090Ti, в этом году Nvidia решила сэкономить на разработке новой PCB. Они и понятно, майнинг бум идет на спад и впереди нас ожидает длительная криптозима.

 В сентябре в продажу поступит RTX4080, по производительности она будет равна RTX3090Ti, объем видеопамяти на борту составит 16Gb. И только в октябре пользователи смогут приобрести средний сегмент в лице RTX4070 12Gb, по производительности эта видеокарта догонит RTX3080, но чего то большего от нее ожидать не следует. Видеокарты RTX4060 и ниже появятся в магазинах с большой задержкой, ждать их стоит не ранее первого квартала 2023-го года. Но они окажутся и самыми малоинтересными в плане производительности. Производительность RTX4060 будет превышать RTX3060Ti, но недотянет до RTX3070, и покупать ее будет иметь смысл только при очень приятном ценнике.

В технологическом плане 4000-я серия видеокарт Nvidia перейдет на использование видеочипов произведенных по нормам 4Нм Tsmc. И это по мнению аналитиков станет большим прорывом, ведь предыдущее поколение производилось на уже устаревшем техпроцессе 8Нм от Samsung. В остальном новое поколение чипов Ada Lovelace станет развитием и логичным продолжением удачной архитектуры Ampere. По стратегии Тик-так, сейчас идет поколение Тик со значительным уменьшением технологического процесса, без существенного изменения существующей архитектуры. По заявлениям компании Nvidia дефицита видеокарт RTX4000 не ожидается, перед розничными продажами новинок будет создан значительный складской запас товара.   

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8
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warmuza
23:14
Каким же тупым убожеством надо быть, чтобы 4 июня постить фейки от 31 мая, да ещё и приплетать сюда тик-так, который к НВИДИА никакого отношения не имеет.
Стал известен график выхода новых видеокарт Nvidia серии RTX4000, а так же их производительность
ego0550
23:11
Да они и по шине 4080 сделали каким-то обрезком, больше похожим на 70 серию. Если 3080 была на одном чипе с 3090, то тут они фактически сместили линейку вниз, назвав 70 4080. Так невзначай подняли цен...
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лет 5 было 9/10 против 1/10
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Sheshenbek
23:06
Получается если я в августе куплю 3080ti за 60к (они уже на avito по 80) и это то же самое плюс минус что и 4080. Или даже возьму 6900xt, тогда вообще смысла в 4080 нету. Ибо они одинаковые плюс-мин...
Стал известен график выхода новых видеокарт Nvidia серии RTX4000, а так же их производительность
buratino777
23:06
назови эти китайские источники
Процессоры Intel Meteor Lake-S могут потребовать новый сокет с гораздо большим количеством контактов
ChandlerXAAP
23:05
Rtx 4080 на уровне rtx 3090 ti? Жаль. Я уж думал, что обычно x070 версии на уровне топа прошлого поколения, а х080 версии уже мощнее. А тут увы, странно. А так взял бы 4080, так и быть, поменял бы сво...
Стал известен график выхода новых видеокарт Nvidia серии RTX4000, а так же их производительность
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