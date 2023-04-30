Кто-то не может найти панду вообще

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Картинки-головоломки, на которых нужно за определённое количество времени найти скрытый элемент, довольно популярны уже многие годы.

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Но в какой-то отдельный вид картинок выделились мемы-головоломки в стиле "Найди панду".

Время от времени появляются действительно сложные картинки-головоломки, на которых реально тяжело найти изображение панды. При этом основным условием успешного выполнения такого квеста является, конечно же, не сам факт того, сможете вы обнаружить панду или нет, а то количество времени, за которое у вас получится это сделать.

Например, на представленной картинке панду нужно найти всего за 20 секунд!

Что сделать далеко не просто.

Такие картинки это не только хорошая тренировка внимательности, но и увлекательное занятие, которое разгружает мозг и способствует развитию усидчивости и концентрации.

Представленная головоломка уже поставила в тупик тысячи пользователей интернета, обнаружить панду среди чёрно-белых элементов действительно сложновато, а многие юзеры утверждают, что панды на этой картинке и вовсе нет (но это не так).

Ответ на ребус представлен ниже.

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