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DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Пользовали начали использовать нейросеть ChatGPT в качестве личного психотерапевта
И многим помогает, кстати. Реальных свидетельств уже сотни
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Довольно необычное явление произошло с участием нашумевшей нейросети ChatGPT.

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На форуме Reddit появилось несколько сотен историй от вполне реальных людей, которые утверждают, что с помощью чат-бота получили вполне квалифицированную психологическую помощь!

То есть люди начали использовать нейросеть в качестве всегда доступного бесплатного личного психотерапевта.

Действительно, если позволить пройти ИИ небольшое обучение, то чат-боты способны действительно отвечать связными фразами на каверзные вопросы и делать вид, что "электронный собеседник" разбирается в вопросе.

Нейросети способны выдавать убедительно звучащую информацию, но ИИ не становится при этом дипломированным психотерапевтом.

Сами создатели ChatGPT, узнав о подобном применении их детища, выпустили заявление, в котором утверждают, что чат-бот нельзя пока ещё использовать для диагностических и тем более лечебных задач в медицине и психологии.

Его можно использовать только в качестве дополнения к обыкновенной терапии, так как способность искусственного интеллекта слушать, проявлять эмпатию и давать ценные советы в большинстве случаев действительно позволяет сражаться со стрессом и уменьшать в значительной степени эмоциональную нагрузку, которую испытывает среднестатистический человек.

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#пользовали начали использовать нейросеть chatgpt в качестве личного психотерапевта
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