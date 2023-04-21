Довольно необычное явление произошло с участием нашумевшей нейросети ChatGPT.
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На форуме Reddit появилось несколько сотен историй от вполне реальных людей, которые утверждают, что с помощью чат-бота получили вполне квалифицированную психологическую помощь!
То есть люди начали использовать нейросеть в качестве всегда доступного бесплатного личного психотерапевта.
Действительно, если позволить пройти ИИ небольшое обучение, то чат-боты способны действительно отвечать связными фразами на каверзные вопросы и делать вид, что "электронный собеседник" разбирается в вопросе.
Нейросети способны выдавать убедительно звучащую информацию, но ИИ не становится при этом дипломированным психотерапевтом.
Сами создатели ChatGPT, узнав о подобном применении их детища, выпустили заявление, в котором утверждают, что чат-бот нельзя пока ещё использовать для диагностических и тем более лечебных задач в медицине и психологии.
Его можно использовать только в качестве дополнения к обыкновенной терапии, так как способность искусственного интеллекта слушать, проявлять эмпатию и давать ценные советы в большинстве случаев действительно позволяет сражаться со стрессом и уменьшать в значительной степени эмоциональную нагрузку, которую испытывает среднестатистический человек.