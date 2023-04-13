Было украдено почти четыре сотни пар!

В адрес столичных правоохранителей поступило заявление от владельцев сервисного центра по ремонту электроники, расположенного на знаменитом рынке "Горбушка".

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Там выяснилось, что произошла, пожалуй, самая масштабная на территории современной России кража наушников Аirpods за всю историю существования этих девайсов в нашей стране.

Виновник, как предполагает следствие, это сотрудник сервисного центра. За месяц 27-летний фанат хорошего звучания заказал со склада почти 400 пар оригинальных наушников от Apple и вдруг понял, что всё, стоп, хватит и растворился в закате.

До этого, кстати, на сотрудника никаких особых нареканий у руководства и не было, он ещё с ноября прошлого года занимался ремонтом смартфонов и электроники.

После того, как злоумышленник вынес со склада сервисного центра все заказанные им наушники, он просто больше не появлялся на своём рабочем месте.

Странно в этой истории и то, что сотрудник был трудоустроен совершенно официально, о нём у работодателя имеется вся нужная информация (паспортные данные, документы и договора, чеки, записи с видеокамер, подтверждающие преступление).

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