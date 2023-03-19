В Японии представили рабочую беспроводную микроволновую печь от бренда Makita.
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Известный производитель строительного инструмента и другой техники для профессионального и самостоятельного ремонта представил свою версию переносной микроволновки, которую сравнительно легко взять с собой и разогревать пищу прямо на ходу!
Также предусмотрена возможность во время движения использовать внутренний отсек микроволновки как дополнительное хранилище для мелочей.
Вес подобной мобильной микроволновки почти 9 кг!
И это без учёта аккумулятора, питающие батареи нужно носить отдельно или использовать стандартные батареи для шуруповёртов от Makita.
Объем устройства всего 8 литров, а одного заряда аккумулятора хватит на то, чтобы разогреть еду на 10 персон или приготовить 20 горячих напитков.
В остальном всё стандартно для обыкновенной микроволновки, правда существует "защита по крену" - если мобильная микроволновка начнёт наклоняться слишком сильно, то она автоматически отключится.
Также устройство оборудовано портом для зарядки ноутбуков и смартфонов, имеется удобный таймер и традиционные тумблеры выбора мощности и времени работы.
Такой крайне полезный девайс стоит примерно 40.000 рублей, бренд Makita из России никуда не уходил, поэтому весьма вероятно, что такое устройство появится и у нас.