Вот реально полезная вещь для строителей

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68

3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

В Японии представили рабочую беспроводную микроволновую печь от бренда Makita.

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Известный производитель строительного инструмента и другой техники для профессионального и самостоятельного ремонта представил свою версию переносной микроволновки, которую сравнительно легко взять с собой и разогревать пищу прямо на ходу!

Также предусмотрена возможность во время движения использовать внутренний отсек микроволновки как дополнительное хранилище для мелочей.

Вес подобной мобильной микроволновки почти 9 кг!

И это без учёта аккумулятора, питающие батареи нужно носить отдельно или использовать стандартные батареи для шуруповёртов от Makita.

Объем устройства всего 8 литров, а одного заряда аккумулятора хватит на то, чтобы разогреть еду на 10 персон или приготовить 20 горячих напитков.

В остальном всё стандартно для обыкновенной микроволновки, правда существует "защита по крену" - если мобильная микроволновка начнёт наклоняться слишком сильно, то она автоматически отключится.

Также устройство оборудовано портом для зарядки ноутбуков и смартфонов, имеется удобный таймер и традиционные тумблеры выбора мощности и времени работы.

Такой крайне полезный девайс стоит примерно 40.000 рублей, бренд Makita из России никуда не уходил, поэтому весьма вероятно, что такое устройство появится и у нас.

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