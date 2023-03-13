Практически сразу после череды с треском обанкротившихся криптовалютных американских гигантов настала очередь крупнейших банков США.
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По состоянию на сегодня уже три финансовые организации из 15 крупнейших в стране объявили о банкротстве или приостановили свою коммерческую деятельность.
Теперь рухнул ещё один банк (Signature Bank), до него - Silvergate Bank и Silicon Valley Bank.
Этот банк пользовался особой любовью у американских криптокомпаний.
До этого меньше чем за неделю обанкротился банк "Силиконовой долины". В одном только этом банке обслуживались большинство технологических компаний, которые сосредоточены в Калифорнийской долине, да ещё и практически все виноделы региона.
По открытым источникам объём депозитов, которые больше не вернутся к своим владельцам, превышает 150 млрд долларов только по Silicon Valley, этих денег больше попросту не существует.
Министр финансов США всячески отказывается признавать, что это начало краха американской финансовой системы и называет прогоревшие банки всего лишь "статистами".
Трамп бьёт тревогу и предсказывает, что Джо Байден доведёт страну до новой Великой депрессии, которая будет гораздо хуже, чем кризис осени 1929 года.
Правоту слов Трампа уверенно повреждают банки, которые лопаются как мыльные пузыри, и это и есть лучшие доказательства.
Доверие рынка к финансовой системе США стремительно падает, а правительство не собирается делать ничего существенного для того, чтобы хоть как-то компенсировать потери вкладчиков.
Зато налоги решили поднять.