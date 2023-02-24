Власти Японии заявили о том, что на пляж города Хамамацу выбросило таинственный металлический шар, происхождение которого до сих пор не объяснено.
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После обнаружения столь странной находки власти тут же оцепили участок в 200 м вокруг места обнаружения и приступили к исследованию таинственного шара.
Специалисты провели рентгеновское сканирование и достоверно установили лишь одно - шар внутри полый и не излучает радиацию.
Больше, кроме видимой глазу ржавчины на поверхности объекта и некоего выступа на одном из сектором, ничего установить не удалось.
С одной стороны, власти обнадёжили население тем, что шар не опасен, но, с другой стороны, вообще непонятно для чего он нужен.
Японские чиновники сначала заявили о том, что это старый швартовый буй, который используется в качестве замены традиционным якорям, но это предположение не нашло подтверждений.
Конечно же, в социальных сетях возникло горячее обсуждение данной находки, где высказывались абсолютно разные версии происхождения данного шара.
Упомянули и Китай с его шарами-аэростатами, но прозвучали и совсем неправдоподобные версии.
Например, кто-то сказал что это яйцо Годзиллы.