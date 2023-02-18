А.С. Пушкин - "африкано-французский деятель с русскими корнями"
Недавно стало известно о том, что один из французских дипломатов, специально приехавших в Африку, провёл лекцию в ЦАР, которая была посвящена видным деятелям культуры Франции.
В этой лекции африканским жителям рассказали о том, что Александр Сергеевич Пушкин был африкано-французским деятелем литературы с русскими корнями.
Именно таким образом русского гения пера представляют себе дипломаты из Парижа.
В дальнейшем "великие французские умы", несущие свет истины неразумным африканцам, готовы рассказать им в ходе следующих захватывающих повествований о том, что и другие классики и гении русской культуры не имеют к России никакого отношения.
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Уже звучат небылицы о том, что художники Айвазовский и Куинджи были украинцами, теперь вот Пушкин - француз!
Какая-то "новая ненормальность", как написала об этом Мария Захарова.
По всей видимости, у подчиненных Макрона такой вот хитрый план по восстановлению утраченной гегемонии Франции над бывшими африканскими колониями, ведь французов выгнали уже большинство самостоятельных и действительно независимых африканских государств со своей территории.
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