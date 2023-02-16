А также завуалированно указали на возможность уничтожения недружественных спутников StarLink

Сегодня появились сообщения о том, что космические инженеры Соединённых Штатов Америки разрабатывают специализированные малые боевые космические средства, которые предназначены для атаки на российские спутниковые группировки.

реклама

Об этом заявил начальник Академии Можайского.

Вместе с этим в МИД РФ сообщили, что космос стремительно превращается в военный плацдарм, а границы конфликта могут с лёгкостью выйти в невесомость и уже даже определились "очертания возможных целей".

При этом в дипломатическом ведомстве заявили, что все компоненты недружественной гражданской инфраструктуры в космосе, которые предоставляют Украине информацию, используемую в военных целях, могут являться законной целью для ответа со стороны России.

Конечно же, многие тут же увидели в этих заявлениях совершенно прозрачный намёк на то, что спутники системы StarLink, а также другие коммерческие летательные космические аппараты, используемые для целеуказания украинскими военными, могут быть законной целью для поражения.

Техническая возможность для этого имеется, а вопрос применения таких средств пока еще находится в политической плоскости.

рекомендации Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде