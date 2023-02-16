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В МИД РФ сообщили, что риски превращения космоса в военный плацдарм "обрели очертания"
А также завуалированно указали на возможность уничтожения недружественных спутников StarLink
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Сегодня появились сообщения о том, что космические инженеры Соединённых Штатов Америки разрабатывают специализированные малые боевые космические средства, которые предназначены для атаки на российские спутниковые группировки.

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Об этом заявил начальник Академии Можайского.

Вместе с этим в МИД РФ сообщили, что космос стремительно превращается в военный плацдарм, а границы конфликта могут с лёгкостью выйти в невесомость и уже даже определились "очертания возможных целей".

При этом в дипломатическом ведомстве заявили, что все компоненты недружественной гражданской инфраструктуры в космосе, которые предоставляют Украине информацию, используемую в военных целях, могут являться законной целью для ответа со стороны России.

Конечно же, многие тут же увидели в этих заявлениях совершенно прозрачный намёк на то, что спутники системы StarLink, а также другие коммерческие летательные космические аппараты, используемые для целеуказания украинскими военными, могут быть законной целью для поражения.

Техническая возможность для этого имеется, а вопрос применения таких средств пока еще находится в политической плоскости.

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