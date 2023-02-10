Нейросеть почти на 90% правильно ответила на вопросы живых экзаменаторов

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

-20% на 4070 Ti в Ситилинке

-20% на 4070 Ti в Ситилинке

Похоже, что популярность ChatGPT не знает границ - люди, "распробовавшие" возможности искусственного интеллекта, очень быстро нашли ему практическое применение в своей повседневной жизни.

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Именно это обеспечило чат-боту небывалую популярность по всему миру.

С помощью чат-бота ChatGPT пишут дипломы, создают программный код базового уровня, который действительно может заменить начинающих программистов, занимаются поиском полезных ответов на многочисленные вопросы.

Теперь, как сообщают исследователи ИИ, чат-боту удалось феноменально успешно пройти обширнейший тест на медицинские знания, которые использовался в 2022 году для оценки квалификации врачей-стажёров и студентов-медиков в США.

Искусственный интеллект ответил правильно на 89% вопросов теста.

При этом, как утверждают экзаменаторы, которые являются реальными людьми, много лет специализирующимися на оценке медицинских тестов, нейросеть даже смогла в качестве диагноза в тестовой задаче выдвинуть "неочевидную, но клинически обоснованную гипотезу", которая может серьёзно рассматриваться как диагностическая версия на основе предложенных в тесте симптомов.

Эксперты заявляют, что данное событие стало настоящий Вехой в развитии искусственного интеллекта.

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