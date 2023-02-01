Швейцарские аналитики из банка Credit Suisse заявляют о том, что в мире произошла утрата доверия к американской экономической системе.
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Разгон инфляции, феноменальный дефицит бюджета, который оценивается почти в полтора триллиона долларов, самый большой на планете внешний долг в 31 триллион (или же в 122% ВВП) – основные факты недавнего времени.
Ко всему прочему, мировым финансистам крайне не нравится желание использовать американскую валюту как инструмент в геополитических играх.
Данная информация была отражена в докладе под названием «Будущее монетарной системы».
Как итог доклада - вероятность того, что в будущем произойдёт масштабный отказ от доллара, никогда не была столь высока.
Агрессивная внешнеэкономическая политика США постепенно приводит к тому, что Центробанки крупнейших государств мира сокращают долю госрезервов в долларах.
Особенно это актуально на фоне плавающего курса американской валюты, которая практически сводит на нет необходимость долларовых сбережений, которые уже нельзя назвать стабильными.
Развивающиеся рынки массово переходят на взаиморасчёты в национальных денежных единицах, и швейцарские экономисты уверены, что финансовый мир непоправимо изменился, он уже никогда не будет прежним.
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