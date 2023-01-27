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Зачем нас приучают покупать хлам - концепция запланированного устаревания вещей поглотила мир

Качество - это невыгодно, ремонт - это неправильно, только новое, дороже прежнего
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Буквально каждый из живущих на планете может рассказать о своём опыте приобретения той или иной новой вещи (устройства), которое по своим параметрам долговечности значительно уступала устройствам (ил вещам) десятилетней давности.

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Те не столь уж далекие времена, когда каждый из производителей старался сделать как можно более долговечный продукт, которым можно пользоваться десятилетиями, давно в прошлом.

Миром правит «теория запланированного устаревания»!

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Нет необходимости производить хороший и качественный продукт, который будет в руках рачительного и аккуратного пользователя работать долгие годы.

Нужно, наоборот, устроить гарантированную поломку, чтобы простимулировать покупать новое и накапливать хлам.

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«Теорию запланированного устаревания» продвигали американские деятели рекламы и торговли именно во времена «Великой Депрессии». Они пытались спасти экономику США и даже предлагали на законодательном уровне установить некий предельный срок службы вещей, чтобы производство продолжалось и рабочие места сохранялись.

Первый крупный известный случай «запланированного устаревания» был зафиксирован в тех же Соединенных Штатах, там компании Филипс, Осрам и другие начали в сговоре выпускать лампочки, которые гарантированно не преодолевали границу в 1000 часов работы. При этом такие лампы были дешевле, их производили больше, чем качественных, и получали фантастическую выручку.

Спустя почти 100 лет «теория запланированного устаревания» поглотила практически весь мир.

Более худшие ткани для одежды, более низкокачественные комплектующие для автомобилей, посредственная электроника, хрупкие пластмассы… Этот список можно продолжать бесконечно!

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Компаниям-производителям сейчас гораздо выгоднее тратиться на рекламу и стимулировать покупателей к приобретению всё новых и новых вещей (например, свежей одежды из «модной коллекции сезона года такого-то»), чем выпускать одежду из действительно качественной ткани.

Это же касается и бытовой техники, и мобильных телефонов, и компьютеров, и всего остального.

Например, американская Ремонтная ассоциация, которая специализируется на устранении поломок в принтерах, ноутбуках, а также в другой компьютерной технике, заявляет о том, что доля применения пластиковых деталей в гаджетах экспоненциально увеличивается год от года.

Везде, где можно, дорогие шурупы и другой металлический крепёж заменяют на пластик и клей, чем современнее гаджет, тем, как правило, ниже его ремонтопригодность.

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Сейчас все мировые корпорации от борьбы с качеством товаров в пользу запланированной поломки развернули новый фронт - борьба с системой гарантийных ремонтов!

Если взглянуть на действия таких технологических гигантов, как Google, Amazon, Microsoft, General Electric и других, то очевидно, что только в США данные корпорации потратили сотни миллиардов долларов на лоббирование тех или иных законов, которые напрямую или косвенно запрещают ремонт своими силами.

Та же компания Tesla вообще отказывается продавать покупателям своих автомобилей любые запчасти для исправления даже самой малейшей поломки, только сервис.

Как итог - мир оказался в плену одноразовых вещей и, к сожалению, изменить эту тенденцию уже не получится.

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