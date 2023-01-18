Истории о тысячах "непобедимых" броне-хищников, мягко говоря, немного преувеличены

MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке

MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

С самого начала 2023 года в сети активно обсуждаются будущие поставки тяжёлых вооружений со стороны НАТО на Украину.

реклама

Речь идёт о танках, в том числе о моделях Leopard.

Но вот о том, сколько их и кто именно будет эти танки поставлять, мнения расходятся.

Кто-то из европейских «мирных политиков» называет число танков в единицах, кто-то рассказывает о десятках, кто-то утверждает о сотнях танков.

На самом же деле сейчас более-менее точно можно говорить лишь о том, сколько всего у союзников по НАТО есть танков Leopard и как они распределены по странам.

Итак, как бы ни удивительно это звучало, но большинство танков модели Leopard 2А4 сосредоточено в Турции. Там их аж 316 штук.

Следом по количеству танков в запасе модели Leopard различных модификаций идут Испания, Польша и Греция.

Есть и удивительные новости, например «пацифистская» Швейцария обладает 134 танками Leopard, в Финляндии сосредоточено 200 машин, а в Чехии вообще одна единственная.

Что же говорить о Германии, собственно производителе, то сейчас, по официальным данным, немецкая сторона обладает 223 танками Leopard модификации 2А5/2А6, 98 машинами 2А7|2A7V, а также 55 моделями 2А4.

Плюс, конечно же, компетенции и готовые индустриальные парки для быстрой организации конвейерного производства танков необходимого количества.

Что еще интересно почитать:

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Министр энергетики Катара заявил, что Европа скоро вернётся к закупке российских энергоресурсов