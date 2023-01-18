С самого начала 2023 года в сети активно обсуждаются будущие поставки тяжёлых вооружений со стороны НАТО на Украину.
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Речь идёт о танках, в том числе о моделях Leopard.
Но вот о том, сколько их и кто именно будет эти танки поставлять, мнения расходятся.
Кто-то из европейских «мирных политиков» называет число танков в единицах, кто-то рассказывает о десятках, кто-то утверждает о сотнях танков.
На самом же деле сейчас более-менее точно можно говорить лишь о том, сколько всего у союзников по НАТО есть танков Leopard и как они распределены по странам.
Итак, как бы ни удивительно это звучало, но большинство танков модели Leopard 2А4 сосредоточено в Турции. Там их аж 316 штук.
Следом по количеству танков в запасе модели Leopard различных модификаций идут Испания, Польша и Греция.
Есть и удивительные новости, например «пацифистская» Швейцария обладает 134 танками Leopard, в Финляндии сосредоточено 200 машин, а в Чехии вообще одна единственная.
Что же говорить о Германии, собственно производителе, то сейчас, по официальным данным, немецкая сторона обладает 223 танками Leopard модификации 2А5/2А6, 98 машинами 2А7|2A7V, а также 55 моделями 2А4.
Плюс, конечно же, компетенции и готовые индустриальные парки для быстрой организации конвейерного производства танков необходимого количества.
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