Демократическая страна решилась на декриминализацию оборота наркотических веществ класса А

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Издание The Telegraph сообщает о том, что в одной из самых демократических стран мира, Канаде, открываются очень своеобразные «аптеки», которые будет продавать населению метамфетамины, крэк и героин.

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Магазины, собирающиеся торговать тяжёлыми наркотическими веществами, начнут свою работу к 1 февраля в Ванкувере.

На 31 января в Британской Колумбии намечены юридические правки в законы, которые позволят декриминализировать такие правонарушения, как хранение наркотиков класса А в личных целях.

Это направлено, якобы, на то, чтобы избежать передозировок!

В статье издание уточняет, что покупатели могут рассчитывать на бесперебойные поставки синтетических наркотиков в количестве до двух с половиной грамм, тогда как смертельная доза героина составляет около 100 мг.

Позаботились и о будущих сотрудниках «наркотических аптек» - уже сейчас известно, что они будут носить маски, чтобы скрыть свою личность, и бронежилеты для защиты, а также иметь при себе оружие.

Всё это, по мнению демократических канадцев, поможет остановить наркоманию.

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