После недавнего триумфального полёта «Птичек Кима» (то есть беспилотников Северной Кореи) над территорией зарождающегося «азиатского НАТО», правительство Южной Кореи объявило о том, что в экстренном порядке создаёт специальное военизированное подразделение, которое займется массовым выпуском беспилотных летательных аппаратов малых размеров, которые невозможно ни обнаружить, ни сбить.
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Их нужно выпустить как можно больше, чтобы противостоять «агрессии КНДР».
Такие слова прозвучали буквально вчера из уст президента Южной Кореи.
А уже сегодня один из дронов нового звена беспилотников Кима вошел в бесполетную зону радиусом 4 км прямо над офисом Президента Республики Корея в самом центре Сеула!
Об этом сообщает агентство Йонхап.
Южнокорейские военные полагают, что дрон отфотографировал офис президента и рядом расположенные объекты, обеспечивающие периметр безопасности.
Военные сообщают подробности – в целом пять новых дронов Ким Чем Ына вторглись в воздушное пространство страны.
Сеульские средства ПВО пытались их сбить целых 5 часов (!!!), но так и не смогли. Один из них успешно долетел до офиса президента, другие попросту исчезли с радаров.