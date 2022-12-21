Очень крутой девайс с гарантированным wow-эффектом

ASUS 3050 все еще дешевле 30 тр

ASUS 3050 все еще дешевле 30 тр

Широкой общественности представлена очень необычная клавиатура, которая одновременно представляет из себя дисплей и видеокарту под управлением встроенного процессора.

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Очень и очень крутое решение!

Ещё в ноябре ходили слухи о том, что компания Finalmouse готовит необычную механическую клавиатуру и, наконец, была представлена новинка.

Появился даже ролик, рассказывающий о ней.

Все ключевые особенности хорошо раскрыты. Девайс получил название Centerpiece.

Встроенный под клавиши дисплей, прозрачные кнопки, уникальные возможности для визуализации - всё это реализовано при помощи игрового движка Unreal Engine.

При этом изображение, которое выводится на дисплей клавиатуры, интерактивное.

Если пользователь нажимает клавишу, то находящиеся «под кнопками» плавающие на дисплее рыбки, например, будут стараться избегать точки касания.

Представители компании Finalmouse замечают, что их устройство можно подключить к компьютеру по протоколу USB-C, а старт продаж намечен уже начало 2023 года.

Цена девайса - 350 долларов США.

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