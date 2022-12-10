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В России дефицит ксенона - спутники проекта Сфера с элетроракетными двигателями нечем заправлять
Строители спутников в России столкнулись со значительным подорожанием ксенона и его глобальным дефицитом
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Как сообщают «РИА Новости», отраслевые компании, которые заняты в производстве спутников в России, столкнулись с серьёзным дефицитом ксенона на фоне его существенного подорожания.

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Это напрямую влияет на все производственные программы космических аппаратов, так как ксенон используют в спутниках в качестве топлива для электроракетных двигательных установок.

Газ используется как среда для воздействия нейтрально заряженных атомов, при котором высвобождаются отрицательно заряженные электроны, а сам ксенон ионизируется (становится положительно заряженным), затем ионы разгоняются под действием электростатического поля и, вылетая из сопла  двигателя, придают спутнику на орбите необходимый импульс движения.

Ксенон не только сильно подорожал, что серьёзно влияет на экономическую целесообразность постройки отдельных спутниковых аппаратов, но и спутниковых группировок в целом.

Помимо всего прочего, наблюдается и значительная нехватка на рынке ксенона вообще, с большим трудом удаётся доставать необходимые объёмы для заправки.

Такая информация появилась во время встречи основных производителей спутникового оборудования и обсуждения нужд для развёртывания спутниковой группировки «Сфера».

В том числе, обеспечения её необходимыми двигательными установками и компонентами.

Были затронуты и вопросы экспериментальной работы электроракетных двигателей на ксеноне, которые являются основным приводом спутников.

Также принято решение провести ряд испытаний, направленных на изучение возможности использования так называемого «грязного ксенона» (это газ с высоким содержанием примесей) - сможет ли он обеспечить необходимые характеристики спутниковых двигатели.

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#космос #ксенон #в россии дефицит ксенона #спутники проекта &quot;сфера&quot; с элетроракетными двигателями нечем заправлять
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REY_B_
14:30
Понятно, Маск всё выгреб. Сделать запрет на экспорт, и все дела. Инертные газы это побочка от сжижения воздуха для металлургии. Т.е. Россия себя обеспечит.
В России дефицит ксенона - спутники проекта Сфера с элетроракетными двигателями нечем заправлять
REY_B_
14:27
Теперь ЕС и США живут под санкциями, которые они сами на себя и наложили. Иранские летчики прошли подготовку на Су-35. Саудиты прекратили резаться с Ираном, и начали сотрудничество с Китаем. На Зап...
В России дефицит ксенона - спутники проекта Сфера с элетроракетными двигателями нечем заправлять
Bладимир Пyтин
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