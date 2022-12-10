Строители спутников в России столкнулись со значительным подорожанием ксенона и его глобальным дефицитом

-21000р на RTX 4080 в Ситилинке

-21000р на RTX 4080 в Ситилинке

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3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать

Как сообщают «РИА Новости», отраслевые компании, которые заняты в производстве спутников в России, столкнулись с серьёзным дефицитом ксенона на фоне его существенного подорожания.

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Это напрямую влияет на все производственные программы космических аппаратов, так как ксенон используют в спутниках в качестве топлива для электроракетных двигательных установок.

Газ используется как среда для воздействия нейтрально заряженных атомов, при котором высвобождаются отрицательно заряженные электроны, а сам ксенон ионизируется (становится положительно заряженным), затем ионы разгоняются под действием электростатического поля и, вылетая из сопла двигателя, придают спутнику на орбите необходимый импульс движения.

Ксенон не только сильно подорожал, что серьёзно влияет на экономическую целесообразность постройки отдельных спутниковых аппаратов, но и спутниковых группировок в целом.

Помимо всего прочего, наблюдается и значительная нехватка на рынке ксенона вообще, с большим трудом удаётся доставать необходимые объёмы для заправки.

Такая информация появилась во время встречи основных производителей спутникового оборудования и обсуждения нужд для развёртывания спутниковой группировки «Сфера».

В том числе, обеспечения её необходимыми двигательными установками и компонентами.

Были затронуты и вопросы экспериментальной работы электроракетных двигателей на ксеноне, которые являются основным приводом спутников.

Также принято решение провести ряд испытаний, направленных на изучение возможности использования так называемого «грязного ксенона» (это газ с высоким содержанием примесей) - сможет ли он обеспечить необходимые характеристики спутниковых двигатели.

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