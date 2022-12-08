Власти США всерьёз задумались над тем, чтобы активизировать свои действия на международном рынке атомной промышленности и строить АЭС своего собственного проекта как можно в большем количестве стран (конечно, стоимостью таких АЭС далеко не демократичная).
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Для этого Комитет Сената одобрил специальный законопроект, который предусматривает обширные меры, направленные на усиление конкуренции с Россией и Китаем на всех международных рынках, предоставляющих услуги атомной энергетики.
В Комитете надеются, что такое решение позволит сократить значительно возросшее влияние РФ и Китая на развитие мировой атомной отрасли и энергетического рынка разных регионов.
Американцы готовы не только строить свои собственные атомные станции на территории любых других государств, но и взяться за обслуживание этих объектов.
Пока что законопроект не принят, но препятствий для его утверждения не наблюдается.
Вскоре документ станет побудительным фактором для атомных энергетиков из США к активным действиям.