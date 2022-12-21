Топ 10 видов деятельности для бизнеса и самозанятых в 2023 году
Уходящий 2022 год принёс с собою много перемен, кардинальным образом изменился рынок труда в России, а также уровень доходов населения.
Всё больше людей раздумывают над тем, чтобы стать самозанятыми, а эксперты платформы «Рокет Ворк» рассказывают «Российской газете» о том, какие наиболее перспективные направления для заработка самозанятым доступны в 2023 году.
1 – Автомобили
Фантастический рост цен на запчасти, а также стоимость обслуживания авто привёл к такому же фантастическому спросу на буквально всех специалистов, занятых в ремонте автомобилей. Ещё много лет данная сфера услуг будет востребована и прибыльна.
реклама
2 – Обучение
Традиционно высокий спрос сохраняется на репетиторов, которые работают как самозанятые. Такой вид деятельности не зависит от региона заказчика и буквально стирает границы, цифровые сервисы и видеоконференции делают подобную работу крайне удобной.
3 - Сфера IT
Вообще спрос на разного рода «цифровых» специалистов всегда высок, но сейчас многим отечественным компаниям становится гораздо более выгоднее работать с так называемыми «фрилансерами», которые могут стабильно и в срок перерабатывать большой поток «цифровых» заказов.
4 - Курьерские услуги
Ещё со времен начала пандемии спрос на курьеров продолжает оставаться стабильно высоким. Вакансий гораздо больше, чем претендентов на них. Соответственно, высокие гонорары обеспечены. Компании в первую очередь интересуются самозанятыми, так как работать с ними проще всего. Это дешевле, это легально и не нужно нанимать сотрудников на «постоянку».
5 - Финансы и юриспруденция
Спрос на удалённую работу для бухгалтеров, юристов и финансовых аналитиков есть всегда, а бухгалтерские услуги вообще это топ услуг, которые предлагаются на аутсорс.
6 - Клининговые услуги
В нашей стране развиты очень и очень посредственно, в регионах так вообще клининговых служб существует крайне мало, поэтому порог входа в данный бизнес низкий, а для старта не нужны ни специальные навыки, ни особо сложное оборудование. Тут можно рассчитывать на большое количество частных заказов.
реклама
7 - Сфера красоты
Сюда относятся маникюр, педикюр и парикмахерские услуги. Вообще всё, что касается ухода за собой. Да, в кризис традиционно снижается популярность подобного рода услуг, но хороший частный мастер, набравший обширную клиентскую базу, может запросто конкурировать по ценам с именитым салоном.
8 – Работа в такси
Такси всегда были, есть, и будут источником заработка.
9 – Одежда
Тот факт, как стремительно покинули российский рынок иностранные бренды одежды свидетельствует лишь о том, что освободилась очень большая ниша для самозанятых, умеющих шить и ремонтировать одежду. Рекомендуется наладить индивидуальный пошив или производство собственной одежды, при этом для обеспечения больших объемов выпуска можно точно также обращаться за помощью к самозанятым.
10 - Товары для дома и мебель
Принцип тот же, что и с одеждой. На хороший товар hand-made всегда найдется покупатель.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила