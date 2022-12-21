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Топ 10 видов деятельности для бизнеса и самозанятых в 2023 году

Вариантов заработать масса, главное - выбрать правильное направление
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3070 Ti Gigabyte Gaming за 56 тр
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
ASUS 3050 все еще дешевле 30 тр
24 ядерный 13900K - смотри цену

Уходящий 2022 год принёс с собою много перемен, кардинальным образом изменился рынок труда в России, а также уровень доходов населения.

Всё больше людей раздумывают над тем, чтобы стать самозанятыми, а эксперты платформы «Рокет Ворк» рассказывают «Российской газете» о том, какие наиболее перспективные направления для заработка самозанятым доступны в 2023 году.

1 – Автомобили

Фантастический рост цен на запчасти, а также стоимость обслуживания авто привёл к такому же фантастическому спросу на буквально всех специалистов, занятых в ремонте автомобилей. Ещё много лет данная сфера услуг будет востребована и прибыльна.

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2 – Обучение

Традиционно высокий спрос сохраняется на репетиторов, которые работают как самозанятые. Такой вид деятельности не зависит от региона заказчика и буквально стирает границы, цифровые сервисы и видеоконференции делают подобную работу крайне удобной.

3 -  Сфера IT

Вообще спрос на разного рода «цифровых» специалистов всегда высок, но сейчас многим отечественным компаниям становится гораздо более выгоднее работать с так называемыми «фрилансерами», которые могут стабильно и в срок перерабатывать большой поток «цифровых» заказов.

4 - Курьерские услуги

рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
3070 Ti Gigabyte Gaming за 53 тр = старая цена
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

Ещё со времен начала пандемии спрос на курьеров продолжает оставаться стабильно высоким. Вакансий гораздо больше, чем претендентов на них. Соответственно, высокие гонорары обеспечены. Компании в первую очередь интересуются самозанятыми, так как работать с ними проще всего. Это дешевле, это легально и не нужно нанимать сотрудников на «постоянку».

5 - Финансы и юриспруденция

Спрос на удалённую работу для бухгалтеров, юристов и финансовых аналитиков есть всегда, а бухгалтерские услуги вообще это топ услуг, которые предлагаются на аутсорс.

6 - Клининговые услуги

В нашей стране развиты очень и очень посредственно, в регионах так вообще клининговых служб существует крайне мало, поэтому порог входа в данный бизнес низкий, а для старта не нужны ни специальные навыки, ни особо сложное оборудование. Тут можно рассчитывать на большое количество частных заказов.

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7 - Сфера красоты

Сюда относятся маникюр, педикюр и парикмахерские услуги. Вообще всё, что касается ухода за собой. Да, в кризис традиционно снижается популярность подобного рода услуг, но хороший частный мастер, набравший обширную клиентскую базу, может запросто конкурировать по ценам с именитым салоном.

8 – Работа в такси

Такси всегда были, есть, и будут источником заработка.

9 – Одежда

Тот факт, как стремительно покинули российский рынок иностранные бренды одежды свидетельствует лишь о том, что освободилась очень большая ниша для самозанятых, умеющих шить и ремонтировать одежду. Рекомендуется наладить индивидуальный пошив или производство собственной одежды, при этом для обеспечения больших объемов выпуска можно точно также обращаться за помощью к самозанятым.

10 - Товары для дома и мебель

Принцип тот же, что и с одеждой. На хороший товар hand-made всегда найдется покупатель.

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