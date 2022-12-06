Это отлично показывает "классность" инженерных умов

Бывший инженер NASA вместе со своей командой, которую объединил под своим крылом известный любитель-самоучка Джо Бернард, совершили настоящий прорыв!

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Они сбросили на Землю куриное яйцо прямо из космоса и оно осталось целым.

Ну, точнее говоря, не совсем из космоса, и не совсем сбросили, но всё же факт есть факт.

Три года ошибок и проб, а также неназванное количество потраченных денег ушло на то, чтобы добиться успеха в абсолютно бесполезном мероприятии.

Нужно отметить, что соревнования по сбрасыванию сырых куриных яиц, которые «облачены» в разного рода броню, являются своеобразным мерилом инженерной смекалки.

Высоты в таких состязаниях оцениваются десятками метров, но с высоты в 30 км яйцо еще никто не сбрасывал!

Это в любом случае достижение, а данная высота, как принято считать, является границей космоса.

Для того, чтобы сделать свой прорыв, использовали инженеры-самоучки метеозонд, которые попросту не смог подняться выше.

Отдельной проблемой стало то, что на такой высоте яйцо попросту замерзает и от этого кардинально меняются его физические свойства. Поэтому инженеры придумали систему обогрева, чтобы яйцо не замерзало. Затем гики приделали к яйцу парашют, который состоит из обрезков нейлона и складывается как парашют у марсохода, а также позаимствовали надувную подушку и ещё несколько высокотехнологичных «штукенций» из-за арсенала NASA.

В конечном итоге всё чуть не обернулось крахом, когда выяснилось, что яйцо настолько далеко «улетает» от планируемой зоны посадки, что его просто невозможно найти.

Но, тем не менее, у них всё получилось. Теперь, окрыленные своим успехом, инженеры хотят покорить новые высоты и мечтают провести аналогичный эксперимент на Марсе.

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