Пользователи китайских социальных сетей обратили внимание на довольно тревожную тенденцию.
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Сотни независимых друг от друга любителей пообщаться в сети обратили внимание на то, что у пользователей смартфонов компании Huawei начали исчезать видеоролики с записями недавних протестов в КНР.
В доказательство своих слов пользователи делятся скриншотами и записями о том, что видео было и исчезло из хранилища смартфона.
Никаких уведомлений насчёт того, что видео будет удалено или ещё каким-то образом изменено, для них не было.
Ролики просто исчезли, вместо превью – иконка плеера, видео не открывается и посмотреть на запись беспорядков больше нельзя.
Случаи эти не единичные.
При этом телефоны других производителей таким образом себя не проявляют.
Как реализована цензура галереи пользователей на смартфонах Huawei - тоже непонятно. Может быть, видео ролики удаляются по геометкам и штампам времени, а может быть этим вообще занимается нейросеть.
Тем не менее, масштабные протесты по всему Китаю возымели эффект. Власти смягчили противоэпидемиологические меры и ослабили жесточайший локдаун на «фабрике iPhone».