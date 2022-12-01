Понятно зачем, но непонятно - как реализовано и как бороться

Пользователи китайских социальных сетей обратили внимание на довольно тревожную тенденцию.

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Сотни независимых друг от друга любителей пообщаться в сети обратили внимание на то, что у пользователей смартфонов компании Huawei начали исчезать видеоролики с записями недавних протестов в КНР.

В доказательство своих слов пользователи делятся скриншотами и записями о том, что видео было и исчезло из хранилища смартфона.

Никаких уведомлений насчёт того, что видео будет удалено или ещё каким-то образом изменено, для них не было.

Ролики просто исчезли, вместо превью – иконка плеера, видео не открывается и посмотреть на запись беспорядков больше нельзя.

Случаи эти не единичные.

При этом телефоны других производителей таким образом себя не проявляют.

Как реализована цензура галереи пользователей на смартфонах Huawei - тоже непонятно. Может быть, видео ролики удаляются по геометкам и штампам времени, а может быть этим вообще занимается нейросеть.

Тем не менее, масштабные протесты по всему Китаю возымели эффект. Власти смягчили противоэпидемиологические меры и ослабили жесточайший локдаун на «фабрике iPhone».

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