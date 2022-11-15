Поистине довольно странный лот был реализован на аукционе Juliens auction.
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Там были проданы с молотка кожаные сандалии Стива Джобса, которые он носил целых 10 лет в период с 70-х по 80-е годы прошлого века.
Именно в то время легендарной Стив работал над созданием первого компьютера в своём гараже в штате Калифорния (Лос-Альтос).
Аукционисты, помимо очевидных преимуществ лота, рассказывают о том, что пробковая стелька сохранила первозданной отпечаток ступни Джобса, а стартовая цена сандаликов составляет «всего лишь» 60,000 долларов.
При этом сандалии известного «яблочника» были в итоге проданы за феноменальные 218.000 долларов!
Видимо, совсем скоро на аукционах будут продавать воздух, которым когда-то дышал знаменитый визионер электроники.