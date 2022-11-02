Роботизированный комплекс с феноменальной автономностью способен работать до 12 месяцев под водой

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В России разработали роботизированную систему, которая предназначена для патрулирования газо- и нефтепроводов.

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Уже в следующем году данная система пройдет испытания в водах Каспийского моря.

Авторами разработки выступили компания Droneshub и «НТК морские роботизированные инициативы».

По словам вдохновителя проекта и гендира Droneshub (одновременно он же является разработчиком программного обеспечения для робототехники) Максима Томских, его фирма уже разработала для роботизированного комплекса ряд управляющих программ, которые позволяют машине в автономном режиме собирать данные с разных датчиков и выполнять другие задачи, а также интерпретировать полученные данные и выбирать тот или иной заранее прописанный алгоритм действий.

Конечно же, робот подойдёт и другим учёным, например, подводным археологам.

В случае успешных испытаний опытная эксплуатация может стартовать уже в 2023 году.

Следующий шаг, которые наметили для себя разработчики, это испытание морского бота-инспектора в Северных водах с учётом фактического климата этих территорий.

Робот-инспектор обладает настолько внушительным автономным режимом, что способен находиться в воде до 1 года в самых разных погодных условиях!

Плавучая база, которая является основой комплекса, также может оснащаться беспилотниками и подводными микро-ботами. В качестве элемента питания используются солнечные батареи, а вся собираемая информация будет передаваться в общий центр обработки данных.

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