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Воздушные тревоги обходятся ВВП Украины в 203 млн долларов в день
Именно в такую сумму оцениваются ежедневные потери экономики Украины вне зависимости от того, была ли реальная опасность или тревогу включили ошибочно
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Один из депутатов Верховной Рады сегодня заявил, что каждый день в результате масштабных воздушных тревог экономика Украины теряет 7,5 млрд гривен!

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Это примерно 203 млн долларов ежедневно.

Эти потери связаны, прежде всего, с тем, что буквально каждое предприятие по всей стране вынуждено прерывать свою деятельность, а сотрудники должны в обязательном порядке при получении сигнала "воздушная тревога" эвакуироваться в ближайшее безопасное место.

При этом многие предприятия уже стараются как можно чаще организовывать для своих сотрудников удалённую работу или требуют от них выходить на службу в законные выходные и нерабочие часы, чтобы хоть как-то компенсировать простой производств и показать хоть какие-то результаты в виде выпущенной продукции.

Депутаты Рады предлагают всем руководителям предприятий задуматься над тем, как всё же организовать работу частного сектора и государственных компаний в условиях практически ежедневных воздушных тревог, чтобы терять как можно меньше денег.

Про фактический ущерб стране, который наносят ежедневные воздушные удары, он предпочел умолчать.

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#украина #украина 2022 #воздушные тревоги #воздушные тревоги обходятся ввп украины в 203 млн долларов в день
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