Знаменитые «британские учёные» смогли построить сразу несколько моделей прогнозирования смертельных заболеваний, в основе которых лежит анализ особенностей походки человека.
реклама
Нового в этой технологии немного, но она использует для своей работы датчики самых дешёвых и простых смартфонов, никакого специального оборудования не нужно.
При этом, как утверждают британские спецы, точности их прогнозов уже сейчас превышают 70% если продлить горизонт прогнозирования на 5 лет в будущее.
Конечно же, подобная идея не нова и британцы уже многие годы пытаются анализировать разнообразные факты из жизни людей, чтобы как-то сопоставить их с информацией о здоровье исследуемых, с их продолжительностью жизни, для того, чтобы выявить возможные закономерности.
В исследовании, которое было проведено для доказательства эффективности анализа человеческой походки для прогнозирования различных смертельных заболеваний, приняли участие 100 тысяч человек.
В результате получилось несколько довольно неплохих моделей прогнозирования, которые занимают всего около 5 минут на сбор информации в сутки по каждому конкретному человеку.
Этого достаточно, чтобы оценить величину риска преждевременной смерти.
Учёные особенно акцентируют внимание на том, что их методика не требует постоянного ношения дорогих отслеживающих устройств, достаточно лишь простого дешевого смартфона (особенно это актуально для жителей развивающихся стран).
Вполне возможно, что недалек тот день, когда гаджет сможет предупредить своего хозяина заранее о высоком риске преждевременной смерти.