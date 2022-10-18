Промежуточный шаг между управлением голосом и силой мысли

Стали появляться первые подробности о технологии EarCommand, которая предлагает любому пользователю управление электроникой через беззвучные команды.

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Всем известно, что огромное число электроники управляется сейчас при помощи голоса. Это, с одной стороны, удобно, а с другой стороны у такой технологии есть существенные недостатки.

Прежде всего, низкий уровень конфиденциальности, постоянные проблемы с распознаванием речи (особенно в шумных местах) и невозможность в 100% случаях из 100 идентифицировать голос владельца.

Группа энтузиастов из Баффало предлагает использовать уникальную технологию беззвучного управления гаджетами, которая основана на том, что при беззвучном произношение фраз движение мышц и костей черепа провоцируют деформацию слухового прохода, при этом совершенно точно известно, что те или иные деформации можно конкретно соотнести с подаваемыми командами.

Исполнительное устройство технологии EarCommand по форме очень напоминает наушник, но по сути это специальный мини-динамик, который обращен внутрь слухового прохода. Он «излучает» внутрь ушного канала волны, которые близки по своей частоте к ультразвуку, а чувствительный микрофон анализирует эхо, отраженное от стенок ушного канала. Тем самым происходит определение конкретной деформации, а значит и произношения команды (сигнал обрабатывается контроллером и распознаётся в качестве приказа к действию).

Сейчас удалось добиться того, что устройство отлично распознаёт 32 команды в виде отдельных слов и ещё около 25 команд в виде фраз. При этом число ошибок такой технологии даже на первых этапах не превышает 10%, а система отлично работает при высоком уровне внешнего шума и даже при использовании лицевых масок.

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