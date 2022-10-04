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Цветок управляет мачете - дизайнерская конструкция совмещает несовместимое

Отличный образец того, как превратить привычные вещи в нечто новое и невероятное
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Совсем уж необычное изобретение представил известный американский любитель робототехники по имени Дэвид Боуэн. В качестве дизайнерского вызова робототехнику удалось собрать в единый механизм такие, казалось бы, неподходящие друг другу предметы, как мачете, цветок филодендрона и бионическую роботизированную руку.

Итак, всё это великолепие удачно сосуществует друг с другом и, по сути своей, растение с помощью воздействия на микроконтроллер управляет рукой-роботом, которая, в свою очередь, орудует огромным острым мачете.

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Такая причудливая конструкция позволяет с большой точностью улавливать электрические сигналы, которые распространяются в листьях цветка и посылать их на микроконтроллер, который передаёт дешифрованные сигналы к исполнительным механизмам, управляющим бионической рукой.

Эти сигналы, в конце концов, заставляют биологическую руку шевелиться, а если прикрепить к конструкции огромный нож-мачете, то получается, что цветок размахивает широченным тесаком как заправский любитель походов по джунглям и даже умеет наносить резкие режущие удары.

Конечно же, кроме вау-эффекта подобная конструкция пока что никакой практической пользы не несёт, но было бы желание. Найдутся и те, кто сможет адаптировать идею в практической плоскости.



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робот-мачете робот-цветок цветок цветок и мачете цветок управляет мачете
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