Российское издание «Форбс» сообщает о том, что компания NVIDIA официально объявила о закрытии своего офиса в России.
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Числившиеся в штате 240 сотрудников могут сделать выбор - получить выходное пособие и уволиться, либо же уезжать.
Закрытие представительства произошло «по причине невозможности эффективно работать на территории РФ».
Много сотрудников, которые сейчас оказались перед непростым выбором, пока о своем будущем компании не сообщили.
Официальные представители NVIDIA подтвердили, что уже сейчас готовы вывозить своих сотрудников с помощью чартерных рейсов для релокации их в офисах других стран. С теми же, кто не изъявит желания релоцироваться, компания в обязательном порядке расторгнет контракт и выплатит положенное по Трудовому кодексу России выходное пособие.
С начала весны NVIDIA по политическим мотивам перестала продавать и продлевать новые лицензии на своё программное обеспечение, а теперь пришла пора полностью прекратить своё присутствие в России.