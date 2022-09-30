Дистанция покорилась ему меньше чем за 28 секунд

Сегодня стало известно о том, что компания «Аджилити роботикс» создала двуногого робота «Кэсси», который установил мировой рекорд Гиннеса в забеге на 100 метров!

реклама

Футуристическая машина с милым именем оснащена двумя сгибающимися как у страуса конечностями, и этот робот может не просто уверено перемещаться в пространстве, но и довольно быстро бегать.

Дистанцию, равную ста метрам, робот одолел всего за 27,7 секунды!

Сначала идея создания подобной машины была чисто научной. Никто специально не собирался строить робота для рекордов в беге. Долгие 5 лет шло строительство устройства и его усовершенствование. Уже в 2021 году «роботизированные ноги» участвовали в забеге на 5 км и преодолели дистанцию всего за 53 минуты.

Для того, чтобы установить рекорд стометровки, создателям пришлось внести кардинальные изменения в конструкцию и заняться довольно глубокой перенастройкой программного обеспечения.

Основная трудность состояла в том, чтобы обеспечить отслеживание динамики движения робота и добиться того, чтобы дистанцию стометровки робот начинал и заканчивал в положении «стоя».

Для обеспечения таких характеристик пришлось использовать две независимые нейросети, которые были обучены работать синхронно, дополняя информацию для центрального процессора.

Да, показанное роботом «Кэсси» время впечатлило не всех, но нужно понимать, что подобная конструкция - лишь первый шаг.

В самое ближайшее время «робоноги» станут еще более универсальными и отлаженными.

Это приведёт к тому, что многие рекорды в беге, а не только стометровка, будут побиты.

Хотя сейчас люди всё равно бегают быстрее, чем роботы.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



