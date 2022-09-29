Своеобразный рекорд, далеко не каждый проект крайдфандинга похвастается инвестициями в полмиллиарда долларов

Один из самых известных проектов Кикстартера, компьютерная игра под названием Star Citizen, отметила своеобразный рекорд.

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Итак, за 10 лет существования проекта на площадке краудфандинга игре удалось набрать 500 миллионов долларов инвестиции.

Самое забавное в этой новости то, что игра так до сих пор и не увидела свет.

Многие знают, что обыкновенные компании по сбору средств на «благое дело» продолжаются не больше, чем 1-2 месяца, но в случае с уже ставшей легендой игрой Star Citizen, можно говорить о 10 годах сбора средств на проект и поток инвестиций в игру не только не ослабевает, но и увеличивается.

Сейчас можно уже официально говорить о том, что разработчики игры собрали более полумиллиарда долларов и это рекорд. Только за 2021 год в игру вложили сумму в 100 млн долларов, но даже такие астрономические суммы не приближают дату релиза вообще.

Компьютерный симулятор космического толка могут лишь попробовать в альфа-версии некоторые пользователи. Игра, которая позволит исследовать целые планеты, управлять различными космическими кораблями, вступать в бой с противником и тому подобное, предложит, якобы, невиданный ранее игровой мир.

Уже сейчас известно, что даже среди тех, кто решился протестировать первые версии ещё не вышедшей игры, начинается сбор донатов на покупку космических кораблей. Самый простой из них может обойтись тестерам в 100 долларов США, а самый дорогой из доступных космических летательных аппаратов в игровом мире сейчас оценивается больше, чем в одну тысячу долларов.

Недовольные пользователи утверждают, что какие-то особо одаренные game-разработчики продают им за реальные деньги виртуальные космические корабли, которые еще не были добавлены в игровую вселенную. У отраслевых регуляторов скопилось много вопросов и к проекту, и к разработчикам, но Star Citizen продолжает успешно развиваться и притягивать всё новые и новые инвестиции.

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