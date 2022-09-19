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Олаф Шольц намекнул на пересмотр границ в ответ на требование Польши о репарациях
После этих слов глава Нацбезопасности Польши потребовал у канцлера официальных объяснений
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Уже несколько недель власти Польши ведут совершенно непонятную братьям-европейцам риторику в отношении того, что Германия должна выплатить стране немалые деньги в качестве репарации за Вторую мировую войну.

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Сейм Польши официально принял резолюцию по этому поводу. С тех пор польские официальные власти успели ещё потребовать и от России вернуть немалое количество предметов искусства и картин великих мастеров прошлого, которые, якобы, по мнению польских «специалистов» всегда были в Польше, а после войны исчезли.

Поляки в своей риторике не просто не останавливаются, а всячески «разгоняют» данный вопрос и официальным лицам Германии всё труднее и труднее делать вид, что ничего не происходит.

Так, канцлер Германии Олаф Шольц посетил гламурную церемонию вручение премий Mediaworks в городе Потсдаме, где одновременно присутствовал и бывший глава Евросоюза, а ныне лидер оппозиционной польской общественности, Дональд Туск.

Олаф Шольц дал совершенно чётко понять Туску, что Польша может получить репарации от Германии в запрошенном объёме только в том случае, если согласится на существенный пересмотр польско-немецкой границы.

Такой ответ немецкого канцлера вызвал бурю в самой Польше. Даже глава Национального бюро безопасности официально потребовал объяснений слов канцлера и завуалированно обвинил Шольца в том, что он угрожает территориальной целостности Великой Польши.

Ситуация развивается в довольно интересном ключе.

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