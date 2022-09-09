Да, именно такая феноменальная сумма будет потрачена на все английские церемонии

Можно бесконечно долго дискутировать о роли Королевы Елизаветы II в мировой истории и о том, как прогрессивными людьми вообще воспринимается институт монархии, но в потоке новостей о кончине Королевы появились и сообщения, касающиеся того, в какую сумму обойдется Великобритании церемониальная эпопея с её похоронами.

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Надо отметить, что сумма называется попросту КОСМИЧЕСКАЯ!

Некоторые эксперты считают, что похороны королевы Елизаветы II и все сопутствующие данному мероприятию традиции будут стоить Короне (по верхней планке, если не экономить) до 6 млрд фунтов стерлингов!

В переводе на российскую валюту это 420 млрд рублей!

Конечно, все мы знаем, что британцы - люди чопорные и чтящие традиции, а план прощания с Елизаветой II был разработан ещё в шестидесятых годах XX века. Многие уверяют, что Королева сама участвовала в подготовке сценария собственных похорон и правила лично некоторые важные детали, которые касаются моментов спуска государственного флага, отпевания, объявления в Королевстве траура и даже возложения цветов к Букингемскому дворцу.

Если вдуматься, то указанная сумма не воспринимается такой уж катастрофической, принимая во внимание то, сколько всего будет сделано в рамках церемонии прощания с Елизаветой II. Ведь траур должен ощутить буквально каждый британец.

Уже сейчас отменены все развлекательные мероприятия, закрыта биржа, не работает банковский сектор и многие противники монархии задаются вполне логичным вопросом - Это того стоит?

Ведь 6 млрд фунтов можно потратить на решение гораздо более важных вопросов на фоне небывалого энергетического кризиса в стране.

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