Сегодня стало известно о том, что Гендир ОАК, с одной стороны, и Гендир ПАО «Аэрофлот» с другой, заключили соглашение о приобретении почти 340 самолётов российского производства.
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Торжественная церемония подписания соглашения состоялась на полях Восточного экономического форума, а глава Минпромторга, Денис Мантуров, отметил, что сумма соглашения оценивается в один триллион рублей и это абсолютный рекорд для России.
Комментируя подобное соглашение, все участвующие в нём стороны говорят примерно одно и то же.
Государство обратило своё пристальное внимание на авиационную отрасль, все прекрасно понимают, что пассажирских Airbus и Boeing больше не будет, их нужно в кратчайшие сроки заменять отечественными пассажирскими лайнерами.
Из почти 340 самолётов 300 машин приходятся на новое поколение МС-21 и «Суперджет».
При этом, около 40 самолётов в рамках подписанного соглашения придется на Ту-214, ну а флагманом «Аэрофлота» на ближайшие десятилетия станет именно МС-21.
По словам создателей, этот новейший пассажирский лайнер понравится буквально всем: и пассажирам, и лётчикам, и обслуживающему персоналу. Отдельно подчеркивается, что все самолёты, участвующие в данном соглашении, будут поставляться заказчику в так называемом «импортозамещенном» виде. То есть все бортовые системы таких машин будут полностью российского производства.