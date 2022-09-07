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Ученые заявили о том, что ими была разработана уникальная технология, которая в буквальном смысле слова позволяет добывать из мусора золото.

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Конечно, это касается технологии переработки отслужившей своё электроники.

Теперь подробности.

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Считается, что на каждого жителя Земли приходится примерно 7 кг старой электроники и объём таких отходов неуклонно растёт. Известно достоверно, что лишь малый процент подобных отходов человечество научилось эффективно перерабатывать.

Сейчас же все взгляды индустрии направлены на учёных, которые предложили с помощью графена добывать золото из «мусорной» электроники. Вполне возможно, что данная технология станет серьёзным импульсом для развития индустрии переработки и в целом может принести своим интеграторам сотни миллиардов долларов дохода.

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Например, за 2019 год на мусор было выброшено 55 млн тонн отработавших своё электронных устройств и это на 25% больше, чем фиксировалось пятью годами ранее. По прогнозам, к 2030 году на каждого жителя Земли будет приходиться уже по 12 кг «мусорной» электроники (сюда относятся ноутбуки, телефоны, телевизоры и любая носимая электроника). Неудивительно и то, что больше всего отходов, содержащих электронные компоненты, зафиксировано в Азии и этот тренд не изменится. Следом по уровню отходов идут Америка и Европа.

Неуклонное потребление ведёт к тому, что отходы никто просто не успевает перерабатывать и уж тем более до последнего момента речь не шла о том, чтобы получать от этой переработки значительную выгоду.

Теперь же стали известны подробности прорывной технологии, у истоков которой стоит Нобелевский лауреат Андрей Гейм, первооткрыватель графена.

Процесс извлечения золота из электроники на упрощённом уровне выглядит следующим образом.

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Как известно, структурно графен представляет собой лист углерода, который имеет толщину всего в один атом. Такая структура материала гарантирует ему уникальные свойства, которые применяются во многих промышленных отраслях.

Например, доподлинно известно, что оксид графена способен извлекать из растворов драгоценные металлы с невероятной эффективностью. При этом не нужно никаких дополнительных катализаторов, активаторов и других затрат энергии. Необходимо всего-навсего поместить оксид графена в раствор и ждать, пока на графеновой подложке осядет золото.

Затем графен необходимо попросту сжечь и тогда в руках у переработчика окажется чистое золото.

Если предположить, что в кислоте растворён старый процессор, то в насыщенном растворе будет присутствовать не только золото, но ещё около 15 ценных металлов в разных концентрациях.

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Графеновый лист позволяет уловить из такого раствора не только 90% золота, но и почти 100% олова, до 50% алюминия и хрома, 30% кальция и свинца, 4% меди.

Конечно, если говорить не только о добыче золота в чистом виде, то для производства электроники все эти металлы важны и их повторная переработка невероятно востребована.

Масса графена, который затрачивается на извлечение золота, сопоставима с массой «выхода».

То есть на 1 г золота приходится примерно 1 г графена. Но золото стоит в сотни раз дороже графена, так что выгода такой «добычи» просто феноменальная.

Но на самом деле не всё так гладко, если учитывать весь процесс переработки, который включает в себя сбор лома электроники, его очистку и разборку, растворение микросхем в кислоте, утилизация самой использованной кислоты после «впитывания» графеном всех нужных металлов, то это уже не так феноменально выгодно, но, всё же, заставляет многих задуматься над тем, чтобы начать внедрять указанную технологию.

Вполне возможно, что через несколько лет запасы электроники попросту «растворятся» в прямом и переносном смысле. Графен - новая крипта.