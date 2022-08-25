Известный всему миру американский баскетболист Шакил О'Нил, который является обладателем четырех чемпионских титулов НБА, в одном из своих интервью заявил, что его многолетний жизненный опыт свидетельствует о том, что Земля, скорее всего, плоская и он склонен верить в подобные теории.

Вот что сказал именитый баскетболист: «Да, это теория, но она нас многому учит! Например, сегодня я совершил 20-ти часовой перелёт из Америки в Австралию и знаете, я так и не перевернулся и не летел вверх ногами в самолёте. О каком земном шаре мы говорим?! Я же летел на плоскости. А вот вам ещё пример - сейчас я живу в доме на берегу озера и живу в нём уже последние 30 лет. За всё это время я ни разу не видел, чтобы озеро двигалось направо или налево, как о том говорят те, кто утверждает, что Земля вращается».

После таких шокирующих заявлений один из ведущих интервью спросил у баскетболиста – «А Вы летали в Австралию с Западного побережья Америки или с Восточного?».

На что Шак безапелляционно ответил – «Да какая разница? Это всё равно прямая линия».